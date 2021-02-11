Премьера и правительства не будет. Какие изменения вносят в Конституцию?

В проекте новой конституции нет таких терминов, как "премьер-министр" и "правительство".

Исполнительную власть будет возглавлять президент. В его прямом подчинении будет находиться кабинет министров. Он же будет определять его структуру и состав и председательствовать на заседаниях.

Кроме президента, руководить кабмином будут председатель и его заместители. При этом председатель одновременно возглавит аппарат президента.

Бывший премьер-министр Феликс Кулов, комментируя новую редакцию Конституции, выразил сомнения, что председатель кабмина сможет эффективно совмещать две должности.

Председатель Кабмина в роли Руководителя Администрации помимо своих прямых полномочий, связанных непосредственно с деятельностью исполнительных органов власти, обязан будет также заниматься подготовкой для Президента вопросов, касающихся обороны, национальной безопасности, внешней политики, межгосударственных отношений и многих других, - перечислил Кулов обязанности.

По новой Конституции ежегодно глава кабмина и президент будут отчитываться перед депутатами о проделанной работе. В случае, если отчет об исполнении бюджета депутаты признают неудовлетворительным, президент рассмотрит ответственность членов кабмина.

Сам глава государства также несет персональную ответственность за работу исполнительной ветви власти. Правда, нигде не указано, как он будет нести эту самую персональную ответственность

Кстати, в новой редакции есть одно существенное изменение - отставка председателя кабмина не влечет за собой отставку всего кабинета министров. Сейчас, если премьер-министр уходит в отставку, то вместе с ним в отставку уходит все правительство.

Напомним, в ходе референдума порядка 80% избирателей проголосовали за президентскую форму правления. Теперь на общественное обсуждение вынесен проект изменений в основной закон. В ходе обсуждения каждый может предложить свои поправки и предложения.