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За взятку начальнику Судебного департамента задержан предприниматель

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 10 февраля 2021 года, АКС ГКНБ с поличным за дачу части взятки должностному лицу в служебном кабинете начальника Таласского областного управления Судебного департамента при ВС КР задержан гражданин КР "Э.Р.А.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что задержанный с целью сокрытия завышенных цен на приобретенные товары (автозапчасти) и оказание услуг по ремонту автотранспортных средств предлагал в качестве взятки денежные средства в размере 50 тыс. сомов начальнику Судебного департамента Таласской области.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.328 ч.2 (Дача взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/397253
Теги:
ГКНБ, Таласская область, взятка, Кыргызстан, предприниматель
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