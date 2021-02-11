Почему Акин Токталиев поменял свое отношение к задержанному муфтию?

Теперь уже бывший глава Госкомиссии по делам религии Акин Токталиев сегодня принял участие в митинге в поддержку задержанного муфтия Максата ажы Токтомушева. В своем заявлении журналистам он назвал это уголовное дело политическим.

По его словам, власть имущие таким образом хотели сменить религиозного деятеля.

"Никогда власти, а особенно ГКНБ, не должны вмешиваться в религиозные дела. Муфтият - не государственное учреждение, поэтому кто, что и кому должен - дело этого ведомства. Там есть свой совет улемов. Муфтия хотели убрать, потому что скоро начнется паломничество"", - заявил Токталиев.

Вроде в этом ничего такого нет, нормальная реакция общественного деятеля, который привык заниматься правозащитной деятельностью, если не одно "но". Начнем с того, что именно Акин Токталиев в 2016 году подал в суд исковое заявление о признании назначения Токтомушева на должность муфтия незаконным.

В 2018 году он обвинил муфтия и вовсе в коррупции. Так, члены правозащитной организации Общественное объединение "Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана", возглавляемого Акином Токталиевым, обратились к властям с просьбой принять меры в отношении главы ДУМК.

На проведенной ими пресс-конференции они поведали представителям СМИ о фактах коррупции во время организации хаджа в ДУМК и в этом обвинили исключительно муфтия Максатбека Токтомушева. В частности, адвокат Келдибек Аскаралиев заявил, что Токтомушев с момента вступления в должность муфтия в 2014 году, купил в собственность свыше двадцати дорогих домов в Бишкеке и Оше, которые зарегистрировал на своих близких родственников. Также он заявил, что духовный лидер мусульман Кыргызстана строит в Мекке ресторан и гостиницу.

Почему же сегодня риторика Акина Токталиева так кардинально поменялась? И даже интересно, принял бы он участие в сегодняшнем митинге в поддержку задержанного муфтия если бы за ним сохранили должность главы Госкомиссии по делам религии? Ответ, думается, кроится в самом заявлении бывшего госчиновника.

Так бывший директор Госкомиссии по делам религий Акин Токталиев в беседе с Vesti.kg заявил, что он был Садыру Жапарову как отец, а тот взял и уволил его.

"Указ о моем увольнении удивил не только меня, но и самих родственников президента. Считаю, что здесь победила коррупция, ведь занимая данную должность, я не давал шанса коррупции просочиться в муфтият", - сказал он.

Стоит отметить, что и сам коллектив Госкомисии по делам религии неоднократно выражал свое несогласие по поводу назначения Токталиева, обвиняя его в некомпетентности и связях с экстремистами.

Напомним, вчера ГКНБ был задержан муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. По данным следствия, были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения "Хаджа".