Суд приговорил Матраимова к штрафу в размере 260 тысяч сомов

Первомайский районный суд Бишкека сегодня рассмотрел дело экс-зампредседателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова и сразу же вынес ему вердикт.

Так суд признал экс-чиновника виновным и обязал его выплатить штраф в размере 260 тысяч сомов. Также был снят арест с его имущества.

При этом, сам Матраимов признал свою вину, отметив, что добровольно пошел на сделку со следствием.

Напомним, в октябре 2020 года Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в органах таможни. После заключения сделки со следствием в качестве возмещения ущерба он внес 2 млрд сомов в доход государства.