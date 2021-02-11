Погода
$ 84.29 - 84.48
€ 101.27 - 102.52

Суд приговорил Матраимова к штрафу в размере 260 тысяч сомов

65  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первомайский районный суд Бишкека сегодня рассмотрел дело экс-зампредседателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова и сразу же вынес ему вердикт.

Так суд признал экс-чиновника виновным и обязал его выплатить штраф в размере 260 тысяч сомов. Также был снят арест с его имущества.

При этом, сам Матраимов признал свою вину, отметив, что добровольно пошел на сделку со следствием.

Напомним, в октябре 2020 года Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в органах таможни. После заключения сделки со следствием в качестве возмещения ущерба он внес 2 млрд сомов в доход государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397259
Теги:
Первомайский район, суд, штраф, Бишкек, таможня, Райымбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  