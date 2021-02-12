Айтматова: Члены нашей семьи - в основном "декабристы"

На нынешней неделе исполнилось 90 лет экс-президенту Национальной академии наук, доктору технических наук академику Ильгизу Айтматову. Он продолжает занятия своей любимой наукой.

Его младшая сестра, профессор Роза Айтматова передала VB.KG интересную новую собственную статью-воспоминания о знаменитых братьях Ильгизе и Чингизе и о родителях, Торекуле и Нагиме Айтматовых.

Приводим текст статьи профессора Розы Торекуловны Айтматовой с небольшими сокращениями.

Члены нашей семьи - в основном "декабристы"!

Многие Айтматовы родились в декабре или в другие зимние месяцы. Говорят же у кыргызов, что дети, рожденные зимой, вырастают крепкими и выносливыми.

7 декабря прошлого года нашей матери, Нагиме Айтматовой, исполнилось бы 116 лет. У отца, Торекула Айтматова, был известен только год рождения, поэтому его день рождения мы объединили с маминым и ему исполнилось бы 117 лет.

12 декабря старшему брату, Чингизу Торекуловичу исполнилось 92 года. А 15 декабря моей старшей сестре, Люции Айтматовой, исполнилось бы 86 лет.

А вот второй брат, Ильгиз Торекулович, родился 8 февраля 1931 года, тоже зимой. Ему исполнилось 90 лет.

Почти век! Размышляя о его юбилее, я вспоминаю и жизненный путь всех других Айтматовых. И удивляюсь множеству испытаний, которые выпали на их долю.

Вот 2004 год, декабрь. Чингиз Торекулович в то время работал послом КР в Бельгии, с семьей проживал в Брюсселе. Ему позвонил Ильгиз и сказал: "…Ночью мне приснилась мама такой же заботливой, какой она всегда была с нами. В этом году, 7 декабря, ей исполнилось бы 100.

Чингиз прислал в тот же день на имя Ильгиза факс, просил прочесть его воспоминания о маме на мероприятии, которое будет посвящено ее памяти: "...Прежде всего, хочу сказать, что премного благодарен брату своему Ильгизу за его чуткость и душевность. Это он позвонил мне в Брюссель и напомнил о столетии нашей мамы.

Я невольно припоминаю наши детские годы, хотя сам уже аксакал. В те страшные дни кровавой тирании сталинских репрессий нас спасла от погибели, вырастила и воспитала наша мама – Нагима. А нас было четверо: мне, самому старшему, в 1937 году было 9 лет, Ильгизу – 6, Люсе – 3. Роза была еще грудным младенцем, когда мы оказались изгоями и преследуемыми.

Поклон матери нашей, каким мужеством, мудростью и преданностью своему родительскому долгу обладала она! Все лучшее в нашей жизни и судьбах наших, включая наше образование, достигнуто было благодаря ее труду и мужеству. Это был очень добрый и отзывчивый человек. И если в нас взращены зерна этих прекрасных качеств, то за это мы должны благодарить маму.

Спасибо, мама, тебе за все!

Многое, очень многое мы не сказали о нашей маме Нагиме Айтматовой. Может быть, когда-нибудь заставлю себя сесть за книгу о нашей семье, нашей матери. Вот тогда и восполню все пробелы.

Я мог бы очень много еще сказать, ведь это наша жизнь полностью отображает то, что было, есть и остается в нашей памяти.

Чингиз Айтматов".

Война и тяжелые послевоенные годы

В 2006 году, когда мы отмечали 75-летие Ильгиза, зашла речь о написанных мной воспоминаниях.

И тут Чингиз спросил у меня, написала ли я про то, как он побил Ильгиза за сапоги? И рассказал следующую историю:

– 1945 год, война закончилась, и мы решили продолжить учебу в школе. А в школу идти далеко. Она на другом берегу реки Талас. В холодное время года вброд невозможно было переходить, поэтому надо было идти через мост, который находился ниже по течению реки, напротив села Жайылган. Это было довольно-таки далеко.

Осенью мы получили за трудодни зерно, заработанное в колхозе. Мама часть зерна продала на базаре Джамбула (нынешний Тараз) и купила нам одежду на зиму, в том числе сапоги.

Вручая их, она сказала:

– Ребята, сапоги носите аккуратно, берегите, потому что до следующего урожая я на смогу вам купить обувь.

Мы договорились, что осенью, пока погода теплая, до моста сапоги будут перекинуты через плечо, а потом ополоснем ноги в воде и в школу пойдем в сапогах. Так и делали. Но однажды, подойдя к мосту, я увидел, что Ильгиз уже был в сапогах. Я возмутился, почему он их надел рано, мы же маме обещали бережно носить, строго спросил я. Оказывается, Ильгизу надоело носить их на плече, да и погода уже холодная. Я возмутился

– Настоящий холод будет зимой, что тогда будешь носить?

И - толкнул его несколько раз. Вот так я один раз в жизни побил своего брата. Прошу прощения.

В 1946-м после 8-го класса Чингиз поступил в зооветеренарный техникум в Джамбуле, после окончания которого в 1948-м поступил учиться в сельскохозяйственный институт во Фрунзе. Учился он хорошо, получал повышенную стипендию им. Сталина и оба учебных заведения окончил с отличием.

Как Ильгиз стал большевиком

1939 год, село Шекер. Наша семья (мама и нас четверо детей) жила в доме Досалы-жезде и тетушки Карагыз (младшая сестра отца). Их сын Жапарбек, наши Чингиз и Ильгиз целыми днями были неразлучны.

Досалы-жезде, видимо, решив заняться их трудовым воспитанием, привел мальчиков в огород, поставил у трех грядок картошки, дал каждому по кетменю и объявил соревнование по прополке и окучиванию картошки.

При этом подробно объяснил, как надо тщательно рыхлить почву, уничтожать сорняки и окучивать каждый куст. Дал команду "марш", а сам пошел на другой участок.

Первым окучивание своей грядки закончил Чингиз, вторым – Жапарбек. Чингиз, освободившись, сел читать книжку. А Жапарбек продолжил брынчать на комузе (впоследствии он был одним из лучших комузистов нашего аила, сочинял слова и мелодии песен и исполнял их своим красивым баритоном. Даже, одно время работал в театре оперы и балета, исполнял арии, которые пел Кыдырбек Чодронов).

Ильгиз отстал от них, но продолжал тщательно выполнять окучивание.

Тут подошел жезде и стал проверять качество работы каждого. Оказалось, что старшие не уничтожили сорняки, а попросту прикрыли их землей… Жезде заставил их переделать работу и в конце объявил результат соревнования:

- Первое место занял Ильгиз! Из вас троих только он может стать настоящим коммунистом-большевиком!

Это была награда за первое место. По сей день Ильгиз Торекулович с улыбкой вспоминает об этом соревновании.

Нападение дезертира

1942 год, село Жийде. Идет Великая Отечественная война…

После долгих поисков работы мама начала работать бухгалтером колхоза в Жийде.

Чингизу пришлось оставить учебу в школе и в 14-летнем возрасте работать в Шекерском сельсовете секретарем. Он остался жить в Шекере.

Хорошо, что Досалы-жезде приучил ребят работать на земле. Когда мы жили в Жийде, Ильгиз был главным огородником нашей семьи, а в 12 летнем возрасте параллельно с учебой в школе он работал почтальоном в колхозе. Работа была нелегкая, почта и школа находились в районном центре – селе Покровка, это на противоположном берегу реки Талас. В теплое время года можно было переходить через реку вброд, а в холодное время необходимо было переходить через мост, который находился напротив села Жайылган далеко вниз по течению реки.

В годы войны служба почтальона имела очень важное значение, она связывала сельчан с земляками на фронте. Ильгиз выполнял эту работу прилежно: собирал письма отвозил на почту, получал фронтовые письма-треугольники, разносил их, и один раз в месяц получал на почте денежные пособия для потерявших кормильцев, и передавал их в сельсовет.

Осенью, когда похолодало и вброд переходить через реку уже было нельзя, колхоз Ильгизу выделил коня. Это была худющая, старая кляча. Утром он отвозил на почту письма сельчан, адресованные на фронт, оставлял лошадку во дворе почты и шел на уроки в школу. А после уроков шел опять на почту, получал, корреспонденцию для Жийде, садился на коня и ехал домой.

Однажды, когда он подъехал к броду, увидел ужасного облика человека. Тот еле передвигал ногами и что-то угрожающе выкрикивал в его адрес.

В то время можно было встретить сбежавших и укрывшихся в горах от армии дезертиров. Видимо, человек был голоден и вышел в поисках еды.

Накормить пришельца было нечем, так как кукурузную лепешку, которую мама положила Идьгизу в сумку, была съедена еще днем в школе. А во внутреннем кармане телогрейки у Ильгиза были деньги, полученные в тот день и, которые он должен будет сдать в сельский Совет.

Ильгиз испугался, что бандит отберет деньги, поэтому быстро свернул в сторону брода, в надежде, что дезертиру вброд не перейти, у него не хватит сил.

Поняв, маневр Ильгиза, дезертир стал бросать в него камнями. Один камень попал в лошадку, едва передвигающую ноги. И тут, неизвестно, что случилось, она вдруг понеслась галопом через реку. Однако, выйдя из воды, она сделала несколько шагов, упала и через несколько минут испустила дух...

Таких подобных опасных и пугающих случаев ему пришлось пережить в юности не один.

А в 15-летнем возрасте за эту работу Ильгиз был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

В 1946-м году Ильгиз закончил 7 класс и решил поступить в автодорожный техникум, чтобы скорее приобрести какую-то специальность и начать зарабатывать.

Надо отметить, что в Покровской школе был сильный состав учителей: в основном ссыльные из центральной России и депортированные во время войны с Кавказа. Ильгиз часто вспоминает учителя математики Мамчуева Магомета Азретовича (карачаевец по национальности, депортированный с Кавказа). Он был строгим учителем. Он и заложил прочный фундамент знаний по математике и геометрии.

Когда Ильгиз пришел в школу за своими документами, Мамчуев отказал ему, а потребовал, чтобы он пригласил маму. Магомет Азретович, беседуя с мамой, настоял на том, чтобы Ильгиз закончил среднюю школу и после этого поступил в вуз.

– Вашим детям обязательно надо получить высшее образование, у них хорошие способности к наукам. Это с одной стороны. С другой – им легче будет жить, как специалистам с высшим образованием, – убеждал он маму.

Согрел брата курткой с деньгами

В 1949-м Ильгиз окончил школу с золотой медалью, но медаль ему не дали, причину объяснять не стали. Он поступил учиться в Московский геологоразведочный институт (МГРИ).

В это время Чингиз уже учился на третьем курсе Киргизского сельхоз института. Был отличником и получал повышенную стипендию имени Сталина. Заработав на погрузке на железнодорожном вокзале и сэкономив на стипендии Чингиз купил теплую куртку и послал ее посылкой Ильгизу в Москву, чтобы он не замерз в условиях суровой российской зимы. Помню, когда приехал на зимние каникулы к нам в Покровку он с улыбкой рассказывал:

– У куртки было много карманов: внутренние, нагрудные, боковые. Я в каждый карман положил по 10 рублей. Почтой не стал высылать. Представляете, он случайно руку засунет в один карман, а там деньги. И каждый раз будет удивляться и каждый раз ему будет приятно.

Хорошо закончив МГРИ и получив диплом, Ильгиз был распределен на работу на урановый рудник в Кыргызстан. Для дальнейшего продолжения учебы поступил в аспирантуру в Институт горного дела Академии наук СССР в Москве, успешно защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата наук.

После защиты ему сразу же предложили поработать на строящейся плотине в то время крупной Ассуанской ГЭС в Египте. Однако Ильгиз считал, что он обязан вернуться в родные края, и развивать там горное дело. Хотелось быть рядом с родными.

Письмо о гибели отца

Ильгиз Торекулович вспроминает еще один драматичный случай:

– В 1957 году, когда учился в аспирантуре в Москве, летом я собрался ехать в Донбасс, для проведения экспериментальных исследований в шахте и сбора материала для диссертации. Покидая аспирантское общежитие, я увидел письмо, адресованное мне от мамы. Я опаздывал на поезд, поэтому открыл его уже в купе вагона. Это было неожиданное, тяжелое для меня письмо. Мама сообщала, что получила ответ из военной прокуратуры Москвы на запрос о судьбе отца. Через 20 лет после ареста было сообщено, что муж Айтматовой Нагимы умер в 1938 году, место смерти неизвестно, причина смерти неизвестна, что он реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления… От неожиданности я начал задыхаться, в глазах потемнело и я выскочил в тамбур. Вспомнилось: отец, бегущий по перрону вслед за поездом, на котором мы уезжали в Талас… Меня охватило какое–то тягостное чувство одиночества. Горестно размышляя о судьбе отца, о нашей семье, я не заметил, как на одном из полустанков в наш вагон села одна бабушка. Я не знаю, сколько времени она смотрела на меня. И вдруг она спросила:

– Сынок, из тюрьмы, что ли, вышел?

Мне трудно было разговаривать да и не хотелось беседовать. и я кратко ответил:

– Нет.

Но она не отставала с вопросами:

– Я же вижу по лицу, ты такой огорченный… Видно, что-то случилось. В жизни всякое бывает, но коль уж вышел, нужно терпеть пережитое. Ты еще молод, все впереди. Ты будешь счастливым! - предсказала старушка.

Я только кивал головой и слушал ее советы, как сочувствие близкого человека.

Вскоре я отправил маме ответное письмо, которое сохранилось в мамином архиве и сейчас находится в Шекерском музее.

Я описал свои переживания в связи с известием о смерти отца: "… Мне было очень тяжело, когда из твоего письма я узнал сообщение о папе. И хотя уже прошло 20 лет, я почему-то всегда думал, что он еще жив и должен жить. Я никогда не верил в то, что наш отец мог стать врагом народа, как его называли те подлецы, которые превратили 1937 год в год уничтожения замечательных людей нашего времени… Нельзя забыть заслуги таких людей, как наш отец, перед нашей республикой, ибо им досталось самое трудное время становления новой Киргизии. Это всегда надо иметь ввиду, ибо наши горе-историки постарались об этом умолчать и, более того, перевернули действительные вещи вниз головой. Хотя это может быть следствием диктата того времени. Мама, тебе, конечно, было трудно, гораздо труднее, чем кому-либо из нас. Но благодаря твоей устойчивости, большому мужеству мы вышли в люди. И ты можешь быть спокойна и горда, как человек, выполнивший свой материнский и гражданский долг перед семьей и обществом".

Во второй половине письма Ильгиз делится с мамой своими впечатлениями об уровне горнодобывающей промышленности в Донбассе: "Поражает очень крупный масштаб работ угольной промышленности… Я невольно сравниваю промышленность нашей республики с промышленностью Донбасса. Мы выглядим слишком скромно и мелко в сравнении с Донбассом. И в то же время у нас много природных возможностей, которые остаются нетронутыми, мы ими не умеем пользоваться, если нам их кто-нибудь не возьмет у природы и не положит в руки. Нам нужно быстро, много и многому учиться, чтобы самостоятельно брать от природы, чем она нас наградила…".

Достижения моих братьев

Я мало останавливаюсь на творчестве и достижениях моего старшего брата Чингиза Торекуловича. Думаю, что читатели достаточно наслышаны и знакомы с его трудами.

Мне хотелось бы подробнее остановится на содержании трудов Ильгиза Торекуловича. В 1985-м он успешно защитил докторскую диссертацию "Геомеханика рудных месторождений Средней Азии".

Последующая активная работа в области механики горных пород Ильгизу Торекуловичу дала возможность сделать ряд изобретений, связанных с вопросами безопасного ведения горных работ, управления горным давлением, предотвращения горных ударов и многое другое.

Сам он суть изобретений объясняет нам так: "Горы сложены самыми разными породами, физическое состояние которых при разработке месторождений нарушается и часто возникает опасность динамического разрушения. В равновесном состоянии эти породы не представляют опасности взрыва. Но если на них воздействовать путем проходки горных выработок (шахт, штолен, штреков и др.), может произойти горный удар, то есть геодинамический взрыв. Нами разработаны приборы, с помощью которых можно измерять напряженность пород и предсказывать, где произойдет горный удар, предупреждать опасность. А это дает возможность обезопасить труд людей, работающих в шахтах".

Эти приборы, разработанные учеными во главе с Ильгизом Торекуловичем, а также и другие результаты их исследований, были широко известны в республиках СССР и за границей.

За эти научные исследования Ильгизу Айтматову в 1984 году была присуждена Государственная премия Киргизской ССР.

А в 1989-м за цикл научных разработок в составе ведущих ученых геомехаников СССР, "за создание и внедрение методов управления горным давлением при подземной разработке рудных месторождений" Ильгизу была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники.

Ильгиз Торекулович и его ученик Кушбакали Тажибаев в 1998-м сделали научное открытие "Явление скачкообразного освобождения остаточных напряжений в горных породах". Оно дало новый взгляд на проблему оценки и прогноза очагов горных ударов и наведенных землетрясений, возникающих под воздействием техногенных процессов.

Открытие подтверждено дипломом Международной ассоциации авторов научных открытий и Российской академией естественных наук.

…Хотя Чингиз Торекулович и Ильгиз Торекулович учились в самых обыкновенных сельских школах, они получили там хороший фундамент знаний. Ну и конечно постоянный труд, целенаправленность позволили достичь хороших результатов в их деятельности.

И Чингиз, и Ильгиз достойно сохранили имя отца и посвятили себя, как и он служению народу и своей отчизне. И это не может не вызывать чувство гордости за них", - пишет в заключение профессор Роза Торекуловна Айтматова.