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Братья Стругацкие опровергают заявление "Фонда Усубалиева" насчет "ГАЗ-69"

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- Александр Тузов
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Как уже сообщалось, на днях президенту Садыру Жапарову некто Бакай, житель райцентра Кочкорка, презентовал мастерски отремонтированный советский вездеход "ГАЗ-69" с госномером 00-01 ФИА, на этом "газике", по преданию, возили первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Турдакуна Усубалива.

Усубалиев (годы жизни 1919-2015) был родом из Кочкорки, полновластно властвовал в республике рекордно долго: с 1961-по 1985-й. Понятно, что кочкорцы бережно хранят память о выдающимся земляке. Вот и когда-то кем-то приватизированный "газик"–"козлик" переходил из рук в руки, пока пожелавший остаться частично анонимным Бакай не надумал подарить мемориальный вездеход Жапарову.

Президент ритуально подержался за руль авто и немедленно передарил мемориальчик на колесах Национальному историческому музею.

Дальше вдруг начался скандал. "Общественный фонд Т. Усубалиева" во главе со внуком мэтра Эсеном выступил с гневным опровержением того, что первому секретарю якобы принадлежал этот "газик". Фонд даже зачем-то предъявил странную справку. Насчет того, что на 1 января 2016 (?!) года автомототранспортных средств на праве частной собственности Усубалиева Т.У. на территории КР не зарегистрировано.

Лучше бы предъявили (шутка!) нотариально заверенную цитату из "Понедельника начинается в субботу" братьев Стругацких. Там в самом начале сообщается: "Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это "ГАЗ-69", вездеход, но их, к сожалению, не продают". Свидетельство того, что в Советском Союзе до начала 1970-х "газики" частным лицам не продавались.

А у нас пресс-секретарь Садыра Жапарова Галина Байтерек была вынуждена объяснять:

- Автомобиль, подаренный Садыру Жапарову, является служебной машиной Турдакуна Усубалиева, - пояснила она. - Путаница произошла из-за того, что машина являлась не частной собственностью первого секретаря, а государственной. Мы подняли документацию и выяснили, что авто было выдано по работе, именно поэтому его нет в документах об имуществе Усубалиева. Госдеятель пользовался автомобилем, затем он был передан в один из регионов страны для дальнейшего пользования, - пояснила Байтерек.

К ее словам надо добавить, что в первом томе мемуаров Турдакуна Усубалиева "Эпоха. Созидание. Судьбы" (Бишкек, 1995) упоминается, как он с партийными товарищами из аппарата ЦК КПСС рассекал по целинным землям Казахстана именно на "ГАЗ-69". Но в 1950-е годы. А в 1960-е Усубалиев ездил вокруг озера Сон-Куль и в Чаткальской долине попеременно то на лошадях, то на автомобиле. Явно в тех труднопроходимых местах ездил не на персональной "Волге" (кстати, Усубалиев первым в Кыргызстане пересел с черной на белую персональную "Волжанку"), а тоже именно на "ГАЗ-69".


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URL: https://www.vb.kg/397262
Теги:
Казахстан, Кочкорский район, партии, Чаткальский район, автомобили, автономер, Турдакун Усубалиев, Садыр Жапаров
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