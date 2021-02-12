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Президент Жапаров подписал указ о 120-летии со дня рождения Абдрахманова

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- Александр Тузов
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Указом президента Садыра Жапарова "в целях увековечивания памяти и празднования 120-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Юсупа (Жусупа) Абдрахманова, внесшего весомый вклад в создание современной кыргызской государственности" Правительству КР рекомендовано:

- образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 120-летия со дня рождения Абдрахманова;

- выделить необходимые финансовые средства для проведения юбилея.

А несколько дней назад президент Жапаров рекомендовал воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях и рекомендовал вывешивать портреты Абдрахманова и Раззакова.

- Президент Садыр Жапаров считает целесообразным использование портретов выдающихся государственных деятелей, таких как Юсуп Абдрахманов и Исхак Раззаков, внесших неоценимый вклад в укрепление нашей государственности и социально-экономическое развитие Кыргызстана, - отметила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

экскурс

Юсуп Абдрахманов (годы жизни 1901-1938) в 1927-1933 годах возглавлял правительство Кыргызстана – Совет Народных Комиссаров Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики. Одновременно был членом ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР. Снят со всех постов за недостаточную поддержку сталинской жестокой линии-руководства.

Абдрахманов был автором откровенного и высокохудожественного личного "Дневника", который попал в руки сталинского руководства и был назван ими вредным и антисоветским.

По лживым обвинениям Абдрахманов был расстрелян 5 ноября 1938 года. Торжественно перезахоронен 30 августа 1991 года в комплексе "Ата-Бейит" на Чон-Таше вместе с другими жертвами репрессий, расстрелянными там 5 и 8 ноября 1938 года.

Из записи в его "Дневнике" за 23 декабря 1930 года: "Мне сегодня исполнилось 29 лет. Годы бегут. Но мы живем не годами, а делами. Дни нашей жизни равны годам жизни людей прошлых и будущих эпох. И в этом наше особое счастье".


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URL: https://www.vb.kg/397266
Теги:
Ата-Бейит, правительство, Садыр Жапаров
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