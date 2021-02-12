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Похороны куклы. Что известно о "подмене" младенцев в роддоме

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- Мария Стрельцова
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Соцсети облетело шокирующее видео с похорон близнецов из Дагестана: во время погребения безутешный отец случайно обнаружил, что в погребальном покрывале вместо тел его детей лежат куклы. Мужчина понадеялся, что малыши живы и их просто подменили в роддоме, поэтому сразу же обратился в полицию. Позднее выяснилось, что его жена даже не рожала. Телеканал "Москва 24" со ссылкой на другие российские СМИ рассказал все подробности о произошедшем.

Дети-призраки?

В Дагестане отец на похоронах своих детей обнаружил, что в погребальное покрывало завернуты не тела младенцев, а куклы. В видео, облетевшем соцсети, Дауд Даудов рассказывает, что малыши якобы родились Перинатальном центре № 1 в Ставрополе.

После шокирующего открытия мужчина обратился в правоохранительные органы в надежде, что дети живы, началась проверка. МВД по Дагестану опубликовало видео, на котором мужчина подробно рассказал свою версию случившегося. По его словам, близнецы родились в ночь со 2 на 3 февраля без каких-либо патологий. Его жена после попала в реанимацию, оттуда ее выписали 7 февраля.

"8-го числа ей детей принесли, хотели унести, она воспротивилась. С 8-го на 9-е констатировали смерть: кровоизлияние в мозг, аневризма", – объяснил мужчина.

Женщине якобы пообещали омыть младенцев и вынести, поэтому в своих показаниях Даудов предположил, что именно в тот момент произошла подмена, а после его жену отправили домой. По словам мужчины, вскрытия умерших младенцев не было – это запрещено исламом.

Дадуд Даудов, отец "погибших" младенцев: Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда... Я начал лицо открывать у первого ребенка – глаз нету. Начал второго открывать – то же самое.

В свою очередь, министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло появившуюся в соцсетях информацию о подмене тел.

"Министерство здравоохранения Ставропольского края оперативно проверило данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. Такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья – ни в текущем, ни в прошлом году", – заявили в министерстве.

Подключился к ситуации и губернатор края Владимир Владимиров. Он рассказал, что от правоохранительных органов Дагестана были получены необходимые данные роженицы.

"Мы проверили все базы: такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения – проконтролировать можно и по их записям", – объяснил глава региона.

Он также подчеркнул, что в Ставропольском перинатальном центре никогда не было двойных мертворождений.

"Сидела с ними как с живыми"

Позднее губернатор Ставропольского края в своих соцсетях сообщил, что супруга Даудова вовсе не рожала детей.

"Было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история – выдумка. Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов", – написал Владимиров.

Эту же информацию подтвердили в МВД по Дагестану, пишет "Комсомольская правда". По данным издания, в своих показаниях "роженица" якобы рассказала, что летом узнала о своей беременности, обрадовалась и обратилась в больницу, где сдала необходимые анализы.

"Результат показал, что я не беременна. Я видела, как обрадовался мой супруг, поэтому не хотела его огорчать, сообщив, что не беременна. По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. 2 февраля я решила сказать, что собираюсь поехать в перинатальный центр", – пересказывает издание предполагаемые показания женщины.

После этого она сняла квартиру, где провела шесть дней. Из-за ситуации с коронавирусом родственники ее не навещали.

За 2,4 тысячи я купила две куклы "Пупсы". Находясь в квартире, я надевала на "Пупсов" рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими живыми детьми, а также пеленала их... Я завернула куклу в две пеленки, которые у меня были с собой, предварительно насыпав внутрь кукол песок.

В свою очередь, Даудов в интервью РЕН ТВ рассказал, что живот у его жены рос "как положено".

"На двойню даже живот рос. По крайней мере, может, мне так кажется. Я разговаривал с этими детьми, которые находились в животе, все эти девять месяцев. Одному Аллаху известно, как ей удалось это сделать. Если кто-то там обвиняет меня в слепоте, то на все воля Всевышнего", – рассказал он

По словам женщины, она сожалеет о том, что ввела в заблуждение своего супруга и родственников.

Губернатор Ставропольского выразил надежду, что те, кто обвинил медицинских работников в подмене, попросят прощения хотя бы в комментариях под его публикацией в соцсетях.

По мнению юристов, после истории с куклами женщине, по всей видимости, грозит как минимум административное наказание. Ведь она могла догадываться, что в результате ее действий привлекут правоохранителей и начнется проверка заведомо ложного обращения, объясняют эксперты. Кроме того, не стоит исключать и реакцию перинатального центра.

Организация, по словам юристов, может подать иск о защите деловой репутации. В таком случае семье придется выступить с опровержением своих заявлений и заплатить штраф. Вместе с тем потерпевшими также являются муж и его родственники. Они тоже могут подать заявление на женщину.

Источник: https://www.m24.ru/articles/proisshestviya/11022021/157701


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URL: https://www.vb.kg/397267
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