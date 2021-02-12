Экс-муфтий Максатбек ажы Токтомушев будет находиться под домашним арестом

Экс-Муфтий Максатбек ажы Токтомушев будет находится под домашним арестом ближайшие два месяца. Решение накануне принял Первомайский районный суд Бишкека.

Сторона обвинения просила для бывшего муфтия избрать в качестве меры пресечения арест с содержанием в СИЗО.

Пресс-служба Первомайского районного суда сообщает, что в отношении Максатбека ажы Токтомушева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Главный бухгалтер ДУМК Женишбай Бекиев взят под стражу на время досудебного производства, то есть до 10 апреля.

Напомним, Женишбай Бекиев был задержан за финансовые махинации с деньгами паломников. Муфтий Максатбек ажы Токтомушев сложил с себя полномочия. В этот же день он был арестован силовиками.

Накануне президент Садыр Жапаров дал пояснения по этому делу. Он рассказал, что деньги на хадж были потрачены не по назначению, к тому же часть средств передали одной из политических партий.