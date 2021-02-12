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Жапаров: Референдум по новой Конституции пройдет 11 апреля

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- ВБ
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Референдум по принятию нового проекта Конституции пройдет 11 апреля в один день с выборами депутатов местных кенешей. Об этом в интервью "7 каналу" сообщил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, только после этого Кыргызстан заживет по новой Конституции.

"Если депутаты поддержат, то 11 апреля будет выбран новый проект Конституции", - сказал глава государства.

Напомним, новый проект Основного закона, разработанный Конституционным совещанием направлен в Жогорку Кенеш и 9 февраля вынесен на общественное обсуждение.


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URL: https://www.vb.kg/397273
Теги:
Конституция, референдум, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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