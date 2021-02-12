Эркин Турдалиев: Неужели наша память так коротка?

Бесспорно: язык - душа народа. Малейшее отклонение от нормы, и боль разливается по всему организму общества. Так давайте проведем анализ этих отклонений, попытаемся поставить диагноз нашему заболеванию. Не буду вдаваться в историю, об этом немало сказано и говорится сегодня на страницах печати, поведу отсчет своего поколения.

В мальчишеские годы я на все летние каникулы уезжал в свой родной айыл Кум– Арык, что в Панфиловском районе. Вместе с дядей Азаматом отправлялись на сенокос в урочище Каинды. Вечером у костра мы говорили на разные темы, в том числе и о языке. Он часто упрекал меня в том, что слабо знаю родной язык, но в то же время человек без образования, сельский труженик, понимал, что без русского языка трудно придется в жизни. И это неоднократно подтверждала сама жизнь.

Другое дело, что родной язык стал вытесняться из моей жизни. Кто в этом виноват? Прежде всего я виню себя, но не хочу снимать вины и с партийных, и с советских республиканских "лидеров", что вели все эти годы наш народ по этому пути. Давайте не будем лицемерить, а вспомним, что совсем недавно признаком хорошего тона считалось знание русского языка. Это обстоятельство обязательно учитывалось во всех сферах жизни, особенно в продвижении по службе, в защите диссертаций и так далее. Сегодня же среди некоторой части нашей интеллигенции наблюдается стремление буквально вытолкнуть все хорошее, что связано с русским языком. Неужели наша память стала так коротка, что мы забыли о том, как многие произведения нашей литературы, кино, искусства стали известны на всесоюзном и международном уровне благодаря русскому языку? А ведь такие примеры можно приводить не только из области литературы, искусства, культуры, но и экономики, науки...

Разве положительная роль русского языка для кыргызов непременно должна противопоставляться проблемам языка кыргызского? Уж коль мы намерены вернуться к его истокам, то давайте не кричать в защиту кыргызского языка, как будто он оказался в беде по чьей–то, а не, повторюсь, по нашей собственной вине.

Давайте привлекать к работе по развитию родного языка историков, филологов, давайте сами над этой проблемой работать. Только мы, кыргызы, сможем спасти свой язык от забвения. Мы сами в силах поднять его уровень, равно как и уровень национальной литературы, искусства, до таких высот, чтобы к нам потянулись представители других наций. Это сложный, но единственный путь, который приведет к возрождению языка. Здесь не должно быть администрирования, нельзя насильно привить уважение представителей других народов к своему языку, как бы он ни был дорог и любим.

Мой друг, Геннадий Давыденко, бывший председатель одного из райисполкомов в Иссык–Кульской области, прекрасно знал язык и обычаи моего народа. Он пришел к этому, живя в селе, окруженный вниманием наших земляков, постепенно, естественным путем. Так давайте же не торопить жизнь.

Когда–то мы гордились тем, что в республике живут представители не одного десятка национальностей. Отчего же нынче наше отношение к этому изменилось? Я прихожу к выводу, что другие мысли, настроения исходят от тех, кто продолжает аппаратные игры, борьбу за портфели, но только не за интересы народа.

Сегодня в нашей республике даже по названиям сел - Серафимовка, Григорьевка, Ивановка и другие - можно увидеть, как тесно переплелись наши судьбы. Здесь родились потомки первых переселенцев, здесь они пустили свои корни. Здесь многие кыргызы роднились с ними. Здесь в тяжелые годы мы прекрасно понимали созидательную роль нашего братства, которое необходимо сохранить. Вы и я, каждый по–своему, стремимся поднять престиж народа. Но коль перед нами стоят такие высокие цели, то давайте идти к ним разумным путем. Не надо сваливать наши беды на чужие плечи! И самое главное - в ажиотаже, подогреваемом деструктивными силами, мы можем перейти опасную черту, за которой начинается пропасть национализма, чреватая страшными бедами. Расплачиваться за это придется только народу, жизнь неоднократно убеждала нас в этом.

Мы слишком долго жили спокойно и неторопливо. Сегодня пытаемся решить все проблемы сразу. Но к добру ли приведет подобная поспешность?