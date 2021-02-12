Убийство школьника в Оше. Подозреваемыми оказались подростки

В Оше убит школьник, он скончался от ножевых ранений. Еще один подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.

УВД города Оша сообщает, что по данному факту задержаны трое молодых людей К. уулу А., 2004 года рождения, У. Б., 2006 года рождения, и Б. уулу Н., 2005 года рождения. Они проживают в новостройке "Дордой" в Бишкеке, все бросили школу. Несколько дней назад они приехали в Ош, и почти сразу попали в поле зрения правоохранительных органов. Один из молодых людей залез на патрульную машину и станцевал. Видеозапись вскоре появилась в социальных сетях.

Днем 11 февраля эти же молодые люди на улице поссорились со школьниками 2004 года рождения. Вместе они отошли за магазин "Ареопаг", где нанесли ножевое ранения двум ребятам, а потом сбежали.

При задержании у одного из подростков сотрудники милиции нашли кастет.

По данному делу продолжаются следственные мероприятия.