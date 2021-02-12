14 февраля в Бишкеке пройдет антикоррупционный марш

Известный журналист, ныне блогер Али Токтакунов призвал кыргызстанцев 14 февраля выйти на антикоррупционный марш в Бишкеке. Его видеообращение опубликовано на его странице в Фейсбук.

Его заявлению послужил вынесенный Первомайским районным судом вердикт в отношении экс-зампредседателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова. Суд признал экс-чиновника виновным и обязал его выплатить штраф в размере 260 тысяч сомов. Также был снят арест с его имущества.

"Сегодня прочли погребальную молитву правде, справедливости. Разве революцию мы для этого делали. Настоящая борьба с коррупцией только началась", - говорится в обращении.

Али Токтакунов до октября прошлого года был журналистом кыргызской службы Радио Свобода, и был автором журналистского расследования про Райымбека Матраимова.