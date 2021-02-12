В Госстрое проводят ротацию, чтобы скрыть уголовное дело?

В Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) специально проводят ротацию региональных руководителей, чтобы скрыть заведенные в отношении них уголовные дела? Таким вопросом задался один из сотрудников ведомства, который обратился в нашу редакцию с просьбой осветить эту проблему.

По его словам, заместитель директора Госстроя Улан Калмамбетов 6 января 2021 года отправился в рабочую поездку по Ошской области с целью проведения ротации.

-В результате руководители управлений Госагенства в Оше, Узгене и Кара-Суйском районе написали заявления по собственному желанию. Через какое-то время эти лица по приказу главы Госстроя Урмата Кокочарова получили новые назначения. Так бывшего главу Кара-Суйского районного управления Госагенства Равшана Аширова перевели в Ош. Из южной столицы Рыспек Токоев был переведен в Узген, из которого Алтынбек Анарбаев в свою очередь перешел в Кара-Суйский район, - сказал он.

Не так давно коллектив Кара-Суйского управления по градостроительству и архитектуре обратился к главе Гостроя Урмату Кокочарова с обращением по поводу всех этих назначений. Сотрудники заявили о том, что прошлый глава управления Гостроя Кара-Суйского района Равшан Абиров и нынешний руководитель Алтынбек Анарбаев являются фигарунтами уголовного дела относительно нарушений при архитектурном планировании 4,6 га участка земли. Так как это дело с 2018 года тянется и суд до сих пор не вынес никакого решения, то коллектив попросил Кокочарова поставить им незапятнаного руководителя.

Судя по всему Глава Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства не внял просьбам своих сотрудников из Кара-Суйского района. Так Алтынбек Анарбаев остался на должности главы Кара-Суйского управления по градостроительству и архитектуре. Других же лиц этой истории вновь поменяли местами, видимо, на всякий случай. Так Рысбек Токоев стал теперь уже заместителем главы Ошского управления архитектуры, а Равшан Ашыров был переведен в Узген.

- Что это за перестановки, да еще когда в отношении некоторых из них заведено уголовное дело. Значит хотят что-то скрыть. Наши сотрудники говорят, что Равшан Ашыров является человеком Матраимова, а Алтынбек Анарбаев - кадр недавно уволенного вице-премьер-министра. От таких чиновников нужно избавляться, тем более, когда все это идет вразрез словам нашего президента Садыра Жапарова по поводу борьбы с коррупцией, - отметил собеседник редакции.

В следующем материале мы представим общественности документы, раскрывающие неблаговидные дела некоторых руководителей Госстроя.

Источник: kabarchy.kg