Токтобюбю Дыйканбаева: Без солидарности в экономике не обойтись

Профессиональные экономисты одними из первых среди ученых–гуманитариев Кыргызстана занялись "промежуточными итогами" борьбы с коронавирусной напастью. Институт экономики имени Джумагула Алышбаева Национальной академии наук издал книгу "COVID–19 и экономика Кыргызстана: первые уроки".О выводах, к которым пришли ученые, рассказала глава коллектива авторов, директор Института экономики доктор экономических наук Токтобюбю ДЫЙКАНБАЕВА.

Феномен солидарности

Один из вопросов, который интересует читателей "ВБ", такой. Во время борьбы с пандемией (и раньше тоже были такие идеи) появилось предложение создать фонд добровольных пожертвований для погашения внешнего долга Кыргызстана. Но это предложение особой поддержки не получило, типичная реакция возмущения - "пусть жертвуют мошенники, разворовавшие и растранжирившие зарубежные кредиты!". Солидарности с чиновниками–коррупционерами никто не хочет!

Токтобюбю Дыйканбаева ответила на возмущения однозначно:

- Что касается вопроса выплаты внешнего долга за счет добровольных пожертвований, то, на мой взгляд, это глупости, которые могли появиться только в воспаленном у кого–то пандемией сознании. Для решения долговых вопросов власть должна помогать экономике, создавать условия для роста доходов, сокращать расходы, оказывать поддержку бизнесу, а не пытаться использовать поступки непрактичных людей. Неразумно оплачивать внешний долг добровольными пожертвованиями, - считает Дыйканбаева.

По ее мнению, говорить о феномене солидарности надо совершенно в другом аспекте. Помимо усовершенствования экономического механизма, в том числе и через цифровизацию, Кыргызстан нуждается в создании новых форм экономического развития с использованием феномена солидарности, очень выпукло проявившегося в период пандемии.

Дело в том, что сегодня на самом высоком экспертном уровне признано: формула неолиберальной глобализации привела к созданию мира, в котором есть относительно небольшое количество абсурдно богатых людей в море тех, кто основную часть жизни тратит на поиски способов удовлетворения элементарных потребностей. А это идет вразрез с целями устойчивого развития. Неравенство в мире катастрофически растет. Это хорошо показано в работах французского экономиста Тома Пикетти на примере стран–лидеров, внутри которых это неравенство усугубляется.

Без перехода к солидарной экономике не обойтись. Корни этой теории связаны с давними теориями социалистов–утопистов. В современной экономике в условиях систематических сбоев рыночных механизмов принципы солидарной экономики начинают распространяться в Европе и Южной Америке. Правительства многих стран включают в свою политику такие меры, как техническая поддержка предприятий солидарной экономики в получении финансовых и бухгалтерских услуг, обучении персонала, помощь в установлении связей с инвесторами. Предприятия используются в качестве партнеров в оказании социальных услуг.

Отличительная особенность таких предприятий - горизонтальная иерархия. Это значит, что люди договариваются о совместной работе. Ну, к примеру, о совместной реализации выращенной продукции. В уставах декларируется равенство прав по принципу, "один человек - один голос". Важный принцип деятельности: не максимизация прибыли, а создание новых рабочих мест. Как правило, прибыли в этих предприятиях инвестируются в новые проекты. Сферы применения разнообразны, это не только аграрное производство, но и туризм, финансы.

В Кыргызстане была возможность пойти в этом направлении, когда начали появляться микрокредитные организации, в становлении которых оказали помощь международные организации. "Микрокредитки" создавались для сокращения бедности. Но целью тех, кто стоял у истоков, было разбогатеть. Кое у кого это хорошо получилось. А основная часть заемщиков осталась в бедности, с большими долгами, с которыми длительное время расплачивались.

Кому заняться горнорудкой и фармацевтикой?

Не со всеми тезисами новой книги хочется соглашаться. Так, академик Турар Койчуев и профессор Мэрим Койчуева настойчиво проводят мысль о том, что "кыргызское государство должно формировать государственные предприятия по использованию ценнейших драгоценных металлов, а не отдавать в частные иностранные руки".

Похоже на явное противоречие с экономической реальностью сегодняшнего дня, минувших и будущих десятилетий! При всех недостатках эксплуатации канадцами Кумтора трудно представить, чтобы госпредприятие добилось бы аналогичных канадцам на Кумторе экономических успехов.

На это замечание ученые Института экономики отвечают, что противоречие лишь кажущееся. С Кумтором все ясно, в начальный период только внешний инвестор мог поднять его. Но в общем и целом горнорудной промышленностью должно заниматься государство с внутренним инвестором. В случае иностранного инвестора Кыргызстан получает только небольшое количество рабочих мест, скромные налоги, большое количество коррупционных скандалов и экологических проблем.

И насчет производства медикаментов ученые–экономисты настаивают на резком усилении развития фармацевтики в Кыргызстане. Согласно подсчетам отдела реального сектора Института экономики, в КР ежегодно завозится лекарств примерно на 10–12 миллиардов сомов. Если иметь в виду контрабандный и прочий неучтенный завоз, то эта сумма приблизится к 15 миллиардам сомов.

Зато в Кыргызстане такой ситуации, как истощение запасов лекарственных растений, сокращение ареалов их распространения, пока не предвидится. Есть и достаточная база сырья для ветеринарных препаратов. То есть налицо хороший потенциал как для собственного производства лекарств, так и для экспорта лекарственного сырья.

- Если для организации фармацевтического производства необходимы инвестиции и время, то работы по налаживанию экспорта лекарственного сырья можно начинать уже сегодня, - призывают ученые–экономисты.

По их убеждению, фармацевтическая промышленность может выступить в роли отрасли, вносящей существенный вклад в развитие страны. Причем стоимость лекарственных препаратов на растительной основе и их доля в общем объеме лекарств постоянно растут.

Нельзя упрекать медиков

Основываясь на данных Республиканского штаба, ученые Института экономики приводят следующие цифры. Госпитализация пациентов для лечения коронавирусной инфекции в Кыргызстане обходится в следующие суммы с точностью до тыйынов:

Бессимптомная форма - 3030,12 сома.

Легкая степень - 3500,63 сома.

Средняя степень тяжести - 10817,78 сома.

Тяжелая степень заболевания - 70427,31 сома.

Крайне тяжелая степень болезни - 132837,09 сома.

Причем оплата за лечение пациентов с COVID–19 производится Фондом ОМС дополнительно к основному бюджету организаций здравоохранения.

В частности, правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID) выделено более 66 миллионов сомов (913 тысяч долларов) трем специализированным организациям для повышения способности Кыргызской Республики реагировать на продолжающуюся пандемию COVID–19.

Программой укрепления местных систем здравоохранения, реализуемой организацией Abt Associates, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, направлена помощь на профилактику и контроль инфекций, наблюдение и активное выявление случаев заболевания, информирование общественности о противодействии воздействию вируса.

- Я далека от того, чтобы упрекать местную медицинскую общественность в злоупотреблениях. Если они были, необходимо разобраться и принимать меры. Но мы видели, как много было организационных накладок и люди были вынуждены оплачивать лечение и покупать лекарства по спекулятивным ценам. А сейчас многие лекарства пылятся на складах. Многое было связано с паникой, вызванной резким кризисом, новизной задач. Как в свое время повторял академик Валерий Легасов насчет Чернобыльской аварии, все инструкции по безопасности пишутся кровью. Надо это понимать прежде, чем обвинять во всем медиков, - предостерегает Токтобюбю Дыйканбаева.

Полезные углы и ниши

Интересная цитата из выступления сингапурского лидера Ли Куан Ю приводится в новой книге: "В новом мире мы должны найти нишу для себя, маленькие углы, где, несмотря на наш небольшой размер, мы можем выступить в роли, которая будет полезна для всего мира".

Интересно, какую нишу, какие маленькие углы предлагает Институт экономики для Кыргызстана?

Это прежде всего производство органической продукции, и аграрной, и фармацевтической. Еще одна важная кыргызстанская ниша - это экотуризм.

А еще тот же автор сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю широко привлекал экспертов, ранее добившихся реальных результатов в сфере их компетенции. Однако не ко всем советам он прислушивался: "Ученые в области социальных и политических наук располагают множеством обожаемых ими теорий о том, как должно развиваться общество. Лакмусовой бумажкой, которую я применял к любой теории или схеме, - работала ли она в реальной жизни".

Насчет "лакмусовой бумажки Ли Куан Ю" Токтобюбю Дыйканбаева говорит так:

- Ну самый яркий пример - это использование теории Джона Мейнарда Кейнса президентом США Рузвельтом для выхода из Великой депрессии. Основываясь на рекомендациях Кейнса об увеличении присутствия государства в экономике, вытекающих из его "Общей теории занятости, процента и денег", были создано большое количество рабочих мест для общественных работ. Это дало спрос экономике, и она начала выздоравливать. Второй пример таков. Хотя Маркс любил повторять вслед за Гете. "Суха теория мой друг, но вечно зелено дерево практики", Марксова трудовая теория стала основой создания великого социального проекта на одной шестой части обитаемой суши. О да, этот проект потерпел неудачу, но еще не вечер. "Пепел Клааса" в стремлении к более справедливой, более безопасной, более гуманной и способствующей самовыражению жизни стучит в сердцах многих, - говорит Токтобюбю Дыйканбаева.

Она подчеркивает, что сегодня иерархия угроз для Кыргызстана изменилась. Ушли с первого плана угрозы, связанные с глобальным финансовым кризисом. А вот кризис ковидный привел к экономическому и политическому кризисам. И главная опасность в том, что эти кризисы сегодня мультиплицируют друг друга.