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В Кыргызстане запущен конкурс для преподавателей русского языка

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- Евгений Денисенко
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"Русский язык в Киргизии - новые горизонты" – конкурс под таким названием запущен в Кыргызстане. Его организатором выступила Русская гуманитарная миссия, сообщается на ее странице в социальной сети "Фейсбук".

За победу будут бороться, по информации РГМ, преподаватели русского языка и литературы, работающие в общеобразовательных учебных заведениях Кыргызстана. В рамках первого, отборочного, тура, заявки принимаются до конца марта. Участник должен прислать эссе на тему "Мой путь в профессию". Это задание, как заявлено, даст возможность определить уровень профессиональных компетенций в области русского языка.

Второй тур стартует 31 мая и завершится 15 июня. Тем, кто набрал наибольшее количество баллов на первом этапе, предложат задания, направленные на определение уровня сформированности их профессиональных компетенций в области методики преподавания русского как иностранного. Педагогам-финалистам понадобится сделать видеозапись фрагментов уроков. Прием и эссе, и отрывков видеоуроков осуществляется по электронной почте: info@rhm.agency.

Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Победителей конкурса пригласят побывать на экскурсии в России. Оплата поездки - за счет организаторов.

Российская гуманитарная миссия позиционирует, себя как "команда профессионалов с многолетним опытом работы в сфере международной гуманитарной активности", которая "разрабатывает и реализует образовательные программы, программы помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинские программы, гуманитарные проекты с полным логистическим обеспечением". В состав РГМ входят врачи с опытом организации выездных миссий, заслуженные спасатели России и спасатели международного класса, специалисты в области образования с опытом организации работы русских школ за рубежом, опытные специалисты в области логистики, обеспечения маршрутов в экстремальных условиях, волонтеры. Как подчеркивается, "РГМ не политическая организация, но обозначает свою связь с Россией".


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URL: https://www.vb.kg/397285
Теги:
конкурс, русский язык, Кыргызстан, учителя
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