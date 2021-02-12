Кыргызстанцы вошли в первую десятку получателей гражданства РФ

Рекордным с начала века по числу получивших гражданство РФ стал прошедший 2020 год, сообщает портал "Русский мир". По информации МВД РФ, за этот год обладателями российских паспортов стали более 656 тысяч человек, что почти на треть превышает показатель 2019 года.

Предыдущий рекорд был поставлен полтора десятка лет назад. В 2005 году гражданами России стали больше полумиллиона человек.

Среди желающих получить российское гражданство в 2020 году преобладали жители Украины. Их количество составляло больше 62 процентов, или почти 410 тысяч человек. На втором месте были выходцы из Таджикистана - около десяти процентов. Тройку лидеров замыкает Казахстан.

Также в первой пятерке Армения и Узбекистан, за ними следуют Азербайджан, Молдова, Кыргызстан и Беларусь. Замыкают десятку лица без гражданства, те соотечественники, которые по различным причинам имели лишь советский паспорт.

Кроме того, в минувшем году россиянами стали больше двухсот жителей Германии, почти полторы сотни американцев, около трёх десятков британцев, девятнадцать канадцев, семь швейцарцев и один японец.

Напомним, что в 2020 году в России был предпринят ряд дополнительных мер, направленных на упрощение получение ее гражданства для некоторых категорий иностранцев. Продолжала совершенствоваться и Госпрограмма содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которой тоже предусмотрена такая процедура.