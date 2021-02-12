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НАН КР передаст Историческому музею письменный стол Жусупа Абдрахманова

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- Оксана Гут
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Национальная академия наук Кыргызской Республики передаст раритетный личный письменный стол выдающегося советского государственного и политического деятеля, первого председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР Жусупа Абдрахманова в Государственный исторический музей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Отмечается, что стол Жусупа Абдрахманова, имеющий большую историческую ценность, долгие годы служил светилам науки. Выражая почтение памяти Жусупа Абдрахманова, внесшего огромный вклад в развитие страны, Национальная академия наук передает раритет на баланс Госисторического музея.

"Этот стол имеет историческую ценность. За этим столом сидели наши отцы – основатели кыргызской советской государственности. Скоро будет 120-летие Жусупа Абдрахманова. И, примерный возраст этого стола тоже около 100 лет", - передает МКИСиМП КР слова Директора Института истории, археологии и этнологии НАН КР Абылабек Асанканов.

Напомним, накануне президент Садыр Жапаров подписал Указ "О праздновании 120-летия со дня рождения Жусупа Абдрахманова". Документ подписан в целях увековечивания памяти и празднования 120-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Жусупа Абдрахманова, внесшего весомый вклад в создание современной кыргызской государственности, на высоком уровне.


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URL: https://www.vb.kg/397296
Теги:
Министерство культуры и туризма, Академия наук, музей, культура, Кыргызстан
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