В 2020 году смертность от пневмонии выросла в 2,2 раза

В 2020 году, по оперативным данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, зарегистрирована 41 тысяча случаев заболеваний пневмонией, против 31 тысячи случаев в 2019 году, или почти на треть больше. Об этом сообщает пресс-служба Национального статистического комитета.

Наибольшее увеличение заболеваемости пневмонией отмечалось в Иссык-Кульской области – в 2,5 раза, Чуйской области – в 1,7 раза, а также в Бишкеке - в 1,4 раза.

В 2020 году зарегистрировано около 32 тысяч обратившихся в медико-санитарные учреждения по поводу заболевания коронавирусной инфекцией. Из общего числа обратившихся, наибольшая доля пришлась на Бишкек - 30 процентов, Ошскую область - 20 процентов, Чуйскую область - 15 процентов и Джалал-Абадскую область - 12 процентов.

В стационары за 12 месяцев прошлого года поступило около 54 тысяч заболевших, наибольшая доля которых пришлась на Ошскую область - 15 процентов, Джалал-Абадскую область - 14 процентов, Иссык-Кульскую и Чуйскую области – по 11 процентов.

По данным Государственной регистрационной службы, в 2019 году от пневмонии умерло 626 человек, что в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания составило 34 процента, в то время как в 2020 году их число достигло 1 407 человек, или 54 процентов.

При этом, если в 2019 году на 100 тыс. населения насчитывалось 10 умерших от пневмонии, то в 2020 году – 21 умерший, или в 2,2 раза больше.

От коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году скончалось 2 448 человек, или 37 умерших на 100 тыс. населения. Наибольшее превышение среднереспубликанского показателя смертности от пневмонии отмечалось в Чуйской и Нарынской областях, тогда как смертности от коронавирусной инфекции (COVID-19) – в городах Бишкек и Ош, а также Таласской области.