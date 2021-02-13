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Экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться к концу 2021 года

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- Евгений Денисенко
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Устойчивое восстановления экономики Кыргызстана в Евразийском банке развития ожидают к концу 2021 года. Об этом говорится в обзоре, подготовленном аналитиками ЕАБР.

Они отмечают ускорение падения ВВП республики к концу 2020 года, что, как заявлено, было обусловлено ухудшением динамики промышленности и строительного сектора. Потребительский и инвестиционный спрос продолжал снижаться двузначными темпами. Экономическая активность ослабла из-за сокращения производства золота.

Вместе с тем, согласно прогнозу, в начале 2021 года глубина спада потребительского спроса начнет уменьшаться вследствие снятия ограничений на работу ряда предприятий в сфере услуг и снижения числа активных случаев COVD-19. Тем не менее риски ухудшения ситуации остаются повышенными, учитывая рост числа новых случаев заболевания за рубежом и неясность относительно сроков вакцинации.

Анализ экономической ситуации в странах ЕАЭС, в том числе в Кыргызстане, сделали и в Евразийской экономической комиссии.

Так, согласно данным ее департамента статистики, производство сельхозпродукции в ЕАЭС в 2020 году выросло на 2,3% (в 2019 году прирост составил 3,5% к уровню 2018-го). Наибольший прирост наблюдался в Казахстане (на 5,6%) и в Беларуси (на 4,9%). В России и Армении производство увеличилось на 1,5%, в Кыргызстане - на 1,1%, что составило 3,2 млрд долларов.

Что качается промышленного производства, то оно в ЕАЭС сократилось на 2,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Правда, в Беларуси и Казахстане спад, несмотря на сложности в связи с пандемией, спад составил 0,7, в Армении - 0,9 %. процента. А вот в Кыргызстане и России - соответственно 2,9 и 6,6 %.

В ЕЭК отмечают, что все участники интеграционного процесса должны ориентироваться на такие долгосрочные приоритеты, как сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан, обеспечение прогресса каждого государства-партнера и ЕАЭС в целом.

"Один из приоритетов работы блока по промышленности и агропромышленному комплексу – придание дополнительного импульса промышленной кооперации, наполнение новым содержанием документа ЕЭК "Основные направления промышленного сотрудничества". Речь – о выстраивании в Союзе новых кооперационных цепочек, существенном укреплении связей между отраслями промышленности наших стран"- говорит член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян.


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URL: https://www.vb.kg/397303
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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