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В ГКНБ сообщили причину задержания главы "Кыргызалтын"

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- Екатерина Улитина
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По факту вымогательства и получения взятки задержан с поличным председатель Правления ОАО "Кыргызалтын" Эльмурза Укубаев. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ.

"В ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в государственных органах, Антикоррупционной службой ГКНБ КР зафиксированы системные факты вымогательства и получения денежных средств Председателем правления ОАО "Кыргызалтын" "У.Э.А." у отдельных золотодобывающих предприятий", - говорится в сообщении ГКНБ.

Так, по версии следствия, Элдьмырза Укубаев под угрозой отстранения от должности члена совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний, регулярно требовал передавать ему часть заработной платы.

12 февраля глава "Кыргызалтын" был задержан при получении взятки в размере 100 тысяч сомов. в результате

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по выявлению аналогичных фактов вымогательства и получения взяток со стороны главы "Кыргызалтына".

В настоящее время Укубаев находится в изоляторе временного содержания ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/397304
Теги:
вымогательство, задержание, взятка, Кыргызстан, ГКНБ
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