Совет улемов Кыргызстана обратился за помощью к муфтию России

Совет улемов ДУМК КР обратился за помощью к муфтию России Равилю Гайнутдину для решения в сложившейся ситуации в муфтияте Кыргызстана. Соответствующее письмо подписано председателем Совета улемов Абибиллой ажы Кадырбердиевым.

"Дело в том, что муфтий Максат ажы Токтомушев за время руководства духовным управлением мусульман Кыргызстана допустил на наш взгляд много существенных ошибок, что может в дальнейшем подорвать традиционные устои вероисповедания. Что в конечном итоге может отразиться во всем регионе Средней Азии.

Доводим до вас о некоторых нарушениях муфтием страны и считаем их неприемлемыми. А именно в открытом доступе в социальных сетях есть выступление самого Максата ажы Токтомушева, где он открыто проповедует и пропагандирует течение салафитов и Таблиги Джамаата. Что в корне противоречит нашим устоям и традиционному вероисповеданию.

К следующему Курултаю мусульман Кыргызстана, который должен пройти в ближайшее время, он усиленно готовит новый устав Улемов, приверженцов салафитского толка и Таблиг Джамаата, несмотря на то, что его срок истек", - говорится в обращении улемов.

В заключение глава Совета улемов ДУМК просит муфтия России лично обратиться к президенту КР Садыру Жапарову и Правительству КР, чтобы они обратили внимение на вышеперечисленные проблемы.

Напомним, ранее ГКНБ был задержан муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. По данным следствия, были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения "Хаджа". Позже он был отпущен под домашний арест.