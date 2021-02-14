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Кыргызстанцы смогут поучаствовать в международном конкурсе русской песни

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- Евгений Денисенко
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Россияне, соотечественники из разных стран и иностранцы, увлечённые русской песней, смогут принять участие в III Международном вокальном онлайн-конкурсе "Истоки". Попробовать себя в этом творческом состязании всех желающих призвали в его оргкомитете.

Цели и задачи фестиваля, как заявлено, - популяризация и сохранение русской культуры и русского языка в России и за рубежом, развитие практики народной дипломатии, расширение Русского мира, укрепление дружественных межнациональных связей и международного престижа России.

С 2011 года, когда был учрежден этот фестиваль, участие в нем приняло более 10 тысяч человек из 30 государств. Нынешний фестиваль – десятый по счету, юбилейный, и вот уже третий год подряд он будет проходить в онлайн-формате. Организатором вновь выступает Центр гражданских инициатив "Право на жизнь", при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В программе фестиваля - вокальный конкурс, обширная культурная и экскурсионная программа, концертные выступления участников, круглый стол на тему "Сохранение и популяризация русского языка и русской культуры в России и за рубежом", гала-концерт и торжественное награждение участников и победителей.

Принять участие в конкурсе смогут солисты, а также участники дуэтов и творческих коллективов в возрасте старше шести лет. Страна проживания значения не имеет. Заявки от конкурсантов принимаются на протяжении февраля. Оценивать выступления участников будет международное жюри с участием экспертов по вокалу.

Выступления исполнителей, размещённые на YouTube-канале конкурса, увидят зрители по всему миру. Победители получат приглашения на одноименный международный фестиваль русской культуры в Москву.

Лауреатами "Истоков" не раз становились и представители Кыргызстана. Так, в 2019 году свою республику успешно представила 14-летняя Айдай Балбаева, участница популярной детской вокальной группы "KGтай". А в 2020 году лучшие исполнители от Кыргызстана определились в номинации "Песня о России, народная, казачья, эстрадный фольклор, этно-фолк, романсы, песни советских авторов". И – в нескольких возрастных категориях. Айбийке Жекшенова (Бишкек, 7 лет) и Айдана Сатындиева (Бишкек, 14 лет) стали дипломантами конкурса, Камилла Карабалаева (Токмок, 11 лет) - лауреатом 3-й степени.


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URL: https://www.vb.kg/397306
Теги:
искусство, Россия, Кыргызстан
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