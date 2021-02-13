Оперативники столичной криминальной милиции в Оше задержан подозреваемый, вскрывший кабинеты судей в Городском суде Бишкека. Об этом сообщает в УВД Первомайского района.

"10 февраля 2021 в УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился представитель городского суда А.А., где просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 9 февраля по 10 февраля, незаконно проникли в здание Бишкекского городского суда и вскрыли входные двери кабинетов судей, расположенных на втором, третьем и четвертом этажах, после чего скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении милиции.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 200 (Кража) УК Кыргызской Республики. Причиненный ущерб в настоящее время устанавливается.

Подозреваемым оказался К.Х. 1991 года рождения. Он доставлен из Оша в следственную службу, и находится в изоляторе временного содержания.