Определена работа ведомств, которых нет в новой структуре правительства

Премьер-министр Улукбек Марипов подписал постановление правительства "Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры правительства Кыргызстана реформой органов исполнительной власти КР". Документ определяет порядок работы служб, агентств и фондов, которых нет в новой структуре правительства.

Отметим, Улукбек Марипов представил новую структуру правительства, в которой предусморенно всего 14 ведомств. Тогда как ранее в структуре правительства было 38 различных министерств, агентств, служб и фондов.

Согласно постановлению, в КР образовано:

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики на базе Министерства экономики Кыргызской Республики и Министерства финансов Кыргызской Республики;

Министерство обороны Кыргызской Республики на базе Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики;

Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики на базе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики;

Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики на базе Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики и Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

Будут преобразованы:

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики с передачей функций в сфере туризма с соответствующим штатом, финансовыми, материально-техническими средствами в Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики в Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики с передачей от Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики функций в сфере регионального развития с соответствующим штатом, финансовыми, материально-техническими средствами в Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики в Государственную службу цифрового развития при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта с передачей в ведение Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное агентство водных ресурсов с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, за исключением Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики, который передается в ведение Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми, материально-техническими средствами;

Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное агентство по земельным ресурсам с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное агентство антимонопольного регулирования с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса с передачей в ведение Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное агентство лесного хозяйства с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, за исключением функций в сфере экологии и охраны окружающей среды, передаваемых в Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное агентство регионального развития с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, за исключением функций в сфере межэтнических отношений, передаваемых в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную налоговую службу с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

Государственную таможенную службу при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную таможенную службу с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

Государственную службу миграции при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную службу миграции с передачей в ведение Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, за исключением функций в сфере внешней миграции, передаваемых в ведение Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную регистрационную службу с передачей в ведение Министерства юстиции Кыргызской Республики, за исключением Государственного предприятия "Кыргызпочтасы" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную службу финансовой разведки с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

Государственную службу исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную службу исполнения наказаний с передачей в ведение Министерства юстиции Кыргызской Республики;

Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную судебно-экспертную службу с передачей в ведение Министерства юстиции Кыргызской Республики;

Высшую аттестационную комиссию Кыргызской Республики в Высшую аттестационную комиссию с передачей в ведение Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности с передачей в ведение Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, за исключением функций контроля и надзора за соблюдением:

требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений (метрологический надзор), правил изготовления Государственного флага Кыргызской Республики и Государственного герба Кыргызской Республики, передаваемых в Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами; законодательства в сфере энергетики, промышленной безопасности, проведения геологических работ и недропользования, а также обязательных требований по обеспечению безопасности нефтепродуктов, передаваемых в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами; трудового законодательства, требований к допустимому шуму, вибрациям и звукоизоляции в жилых, общественных и производственных зданиях, передаваемых в Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами; градостроительных норм, проектных решений, требований технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и технических условий при производстве строительно-монтажных работ, реконструкции объектов, а также организации приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов, требований технических регламентов в сфере водного транспорта и плавучих средств, железнодорожного транспорта, колесных транспортных средств, сельскохозяйственных, лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним, передаваемых в Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами; требований земельного законодательства, водопользования, содержания водных объектов и водохозяйственной инфраструктуры, использования водных ресурсов, передаваемых в Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республике в Фонд государственных материальных резервов с передачей в ведение Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в Фонд по управлению государственным имуществом с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики в Фонд обязательного медицинского страхования с передачей в ведение Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

Социальный фонд Кыргызской Республики в Социальный фонд с передачей в ведение Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики в Государственное агентство по продвижению и защите инвестиций с передачей в ведение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики.

Отмечается, что руководители ведомств, которые передали в ведение министерств, сохраняют свои должности. Также оплата труда сотрудников этих ведомств будет производиться в рамках утвержденного ранее госбюджета.