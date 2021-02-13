Налоговая изъяла крупную партию алкоголя кустарного производства

Сотрудники Государственной налоговой службы в городе Бишкек, Чуйской и Ошской областях в ходе рейдового налогового контроля выявили ряд фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего из незаконного оборота изъято 7 тысяч 347 бутылок алкоголя в различных наименованиях и емкостях.

В частности, установлены 9 магазинов, где хранили и реализовывали алкогольную продукцию без соответствующих разрешительных документов. Изъято 4847 бутылок алкоголя.

Также в Бишкеке выявлен факт незаконной реализации алкоголя кустарного производства с сомнительными акцизными марками. У субъекта отсутствовали лицензия и сопроводительные документы (сертификаты соответствия, счет-фактуры, товаротранспортные накладные) на реализуемую продукцию. Изъяты 2500 бутылок водки.

В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.