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Налоговая изъяла крупную партию алкоголя кустарного производства

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Государственной налоговой службы в городе Бишкек, Чуйской и Ошской областях в ходе рейдового налогового контроля выявили ряд фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего из незаконного оборота изъято 7 тысяч 347 бутылок алкоголя в различных наименованиях и емкостях.

В частности, установлены 9 магазинов, где хранили и реализовывали алкогольную продукцию без соответствующих разрешительных документов. Изъято 4847 бутылок алкоголя.

Также в Бишкеке выявлен факт незаконной реализации алкоголя кустарного производства с сомнительными акцизными марками. У субъекта отсутствовали лицензия и сопроводительные документы (сертификаты соответствия, счет-фактуры, товаротранспортные накладные) на реализуемую продукцию. Изъяты 2500 бутылок водки.

В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/397318
Теги:
алкоголь, Кыргызстан, ГНС
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