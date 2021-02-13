Новиков: Мы должны быть готовы и исключить риски ухудшения эпидситуации

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики.

"Тенденция распространения коронавирусной инфекции по республике в целом замедляется. Статистика показывает, что число выздоровевших (90 человек) превышает количество заболевших (70 человек). Количество свободных коек по стране достаточное. Вместе с тем, во всем мире идет мутация коронавирусной инфекции. В этой связи и мы должны быть готовы и исключить любой возможный риск ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Министерство здравоохранения и социального развития должно подготовить План оперативного развертывания всех медицинских подразделений на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Кроме того, руководству ведомства поручено составить график вакцинации населения от COVID-19 и провести подготовку всей системы холодильного оборудования по стране. При необходимости Министерством экономики и финансов Кыргызской Республики будут выделены необходимые финансовые ресурсы", - сказал Артем Новиков.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Мадамин Каратаев проинформировал, что в настоящее время отмечается стабильная тенденция еженедельной регистрации случаев заболеваний COVID-19. Данный показатель наблюдается на протяжении последних 2,5 месяцев. Статистика замедляется по данным на 12 февраля 2021 года. Ситуация под контролем. По республике насчитывается 1985 коек, из них заполнено 459, это не считая резервных. При необходимости и они будут развернуты. Запасов лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты в организациях здравоохранения достаточно на два месяца", - сказал заместитель министра.

Заслушав информацию, первый вице-премьер-министр Артем Новиков поручил Минздраву обеспечить готовность всех стационаров, лекарственными препаратами, койко-местами на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Обязательно необходимо обеспечить медицинские учреждения лекарствами, предназначенными для детей, а также установить систему подачи кислорода до конца февраля, решить вопрос с нехваткой кадров и быть готовыми в максимально короткие сроки развернуть дополнительные койки.

Кроме того, с перспективой на будущее необходимо подготовить государственную программу обучения специалистов на бюджетной основе по медицинским направлениям, нехватка которых наблюдается в стране и предоставить перечень больниц с инфекционным отделением, которые нуждаются в капитальном ремонте, текущем ремонте.