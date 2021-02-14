Афганец Воронцов: За голову майора Керимбаева предлагали миллион долларов

15 февраля 1989 года символическим переходом через реку Амударью по мосту Дружбы командующим 40-й армии генерал-лейтенантом Борисом Громовым был окончательно завершен вывод Ограниченного контингента Советской Армии из Афганистана. Необъявленная война, длившаяся более девяти лет, закончилась. Через нее прошли более семи тысяч кыргызстанцев. Из них 252 не вернулись в родные края, 585 стали инвалидами, 1500 получили различные ранения и контузии, а трое пропали без вести.

В канун празднования 32-й годовщины возвращения афганцев с той войны ветеран МВД КР Сергей Сячин предоставил VB.KG расшифровку своей беседы с участником необъявленной Афганской войны - бишкекчанином Валерием Воронцовым. На груди Воронцова несколько медалей и знак "Спецназ ГРУ № 178".

- Призвали меня на службу в армию в 1981 год – рассказывает Воронцов. - Определили в мотострелковое подразделение. В общем, начал я ее пехотинцем. О том, что наши войска находятся в Афганистане и, что там уже идет настоящая война, мы, конечно же, знали.

Я и мои сверстники, а это молодежь 1962-63 года рождения, были определены в 178 специализированный батальон. Он формировался в казахстанском Капчагае.

Изначально наше подразделений называлось "Мусульманский батальон". В него сначала принимали бойцов азиатской внешности. После завершения сборов нас определили в состав 178 отряда ГРУ, а вскоре его передислоцировали в Афганистан. Командиром батальона был майор Керимбаев Борис Тукенович (годы жизни 1948-2019). Он уже тогда слыл легендарной личностью. За его голову талибы предлагали миллион долларов!

Сначала наш спецотряд вошел в афганский Меймене. Главарь душманов Маминшах поклялся, что мы не продержимся там и месяца. Мы же продержались более восьми месяцев.

Задачей нашего отряда было охрана аэродрома и сопровождение автоколонн с техникой, горючим и военнослужащими. Осенью 1981 года наш батальон, вошедший в состав 22-й бригады 40-й армии, совместно с ребятами из чирчикского отряда сопровождал автоколонны наших войск.

После выполнения поставленных задач мы вскоре вернулись в место нашей дислокации - Меймене.

А через пару недель после возвращения наш батальон выдвинулся в район Панджеркого ущелья с задачей усилить один из отрядов армии. Прибыв к месту назначения увидели ужасную картину – горевшие автомашины, бэтээры, танки и вертолеты. Как оказалось здесь недавно был неравный бой с "духами". Погибло около тысячи наших бойцов. В общем, зрелище ужаснейшее…

Опять вернувшись в Меймене, продолжали нести службу под ежедневными обстрелами из минометов и противотанковых орудий. Вот такими ужасными были наши "будни". И, тем не менее мы там продержались более восьми месяцев. Зря клялся главарь талибов, что это нам не под силу.

Было у нас как-то и перемирие с душманами. Наш командир, как-то встретившись с главарем душманов, заключил с ним мирное соглашение на непродолжительное время. Ни они, ни мы не вели тогда боевых действий. Но всякое было и в те дни. И потери были. И мы отправляли на большую землю транспорты с "черными тюльпанами". Правда, не очень часто.

- В сентябре 1982-го я вернулся обратно во Фрунзе. Работать стал ремонтником автотранспорта, чем и занимаюсь в настоящее время. До пенсии еще не дожил. С однополчанами встречаемся часто. День вывода наших войск из Афганистана для нас день особенный. Конечно же, 15 февраля – это торжественное собрание, возложение цветов у мемориала, красные гвоздики, слезы вдов и застолье с традиционными ста граммами водки в честь доброй памяти погибших соотечественников, - говорит Воронцов.