Садыр Жапаров: Расследование по делу Матраимова будет продолжено

Садыр Жапаров в интервью информационному агентству "Кабар" рассказал, поставлена ли точка в деле экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова.

Как отметил президент, Райым Матраимов признал себя виновным и в рамках сотрудничества со следствием заплатил более 2 млрд сомов.

"Это только один эпизод. Суд наложил штраф в размере 260 тыс. сомов по этому эпизоду. ГКНБ предоставил мне информацию, что направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, о банковских счетах и имуществе. Если их ответ придет, расследование дела будет продолжено", - констатировал глава государства.

Поэтому, как отметил глава государства, людям нужно запастись терпением. По его словам, такое дело не закончить за один день.

"Мы также знаем, что есть силы, которые финансируют волнения и настраивают проводить митинги каждое воскресенье. Все под нашим полным контролем. Не поддавайтесь их влиянию", - сказал президент.

Напомним, что 11 февраля Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего заместителя председателя Таможенной службы КР Раимбека Матраимова в коррупции. Он был приговорен к штрафу в 260 тыс. сомов.

На процессе стало известно, что обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Ранее им был возмещен материальный ущерб в сумме 2 млрд сомов.

Также решением суда был снят арест с имущества обвиняемого и его банковских счетов.