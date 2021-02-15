Ностальгия. Немцы в Германии сочинили песню про село в Кыргызстане

Немцы нашего села. С таким названием основатель радио и телеканала "Некст-ТВ" Айбек Турдалиев опубликовал пост в Фэйсбуке. Он родом из села Уч-Эмчек Таласской области.

"После развала Советского Союза многие семьи уехали в Германию. Они до сих пор любят и скучают по нашему селу. Находясь там, наши односельчане собираются по праздникам, говорят по-кыргызски, готовят гюльчетай по таласски, боорсоки и чак-чаки. Они даже сочинили песню, про наше село Уч-Эмчек", - пишет Турдалиев.

Там звучит мелодия из известной кыргызской песни "Карындаш", один из куплетов спет на кыргызском языке.

Наверное, это есть любовь к своей Родине, отмечает он.