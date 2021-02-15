Начальником ГУВД Бишкека стал главный борец с наркотиками Бакыт Матмусаев

Согласно решению коллегии, проведена ротация начальствующего состава ОВД КР. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Начальник УВД Нарынской области полковник милиции Аалиев Уланбек Карыбекович освобожден от занимаемой должности с понижением, и назначен начальником РУВД Октябрьского района г. Бишкек.

Начальник ГУВД Бишкека полковник милиции Джумагазиев Канат Сагынович назначен начальником УВД Иссык-Кульской области, в порядке укрепления.

Начальник УВД Иссык-Кульской области полковник милиции Асанбаев Улан Кубатович освобожден от занимаемой должности с понижением.

Начальник УВД Таласской области полковник милиции Жумабеков Алмазбек Артисбекович в порядке укрепления назначен начальником УВД Нарынской области.

Начальник УВД Баткенской области полковник милиции Мамасейитов Акылбек Садырбекович, в порядке укрепления, назначен начальником УВД г. Ош.

Начальник УВД г. Ош полковник милиции Боронов Мурат Самидинович, в порядке укрепления, назначен начальником УВД Баткенской области.

Временно исполняющим обязанности начальника УВД Таласской области назначен полковник милиции Асанов Марлис Сурапбекович, ранее занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам 2-го Управления Службы криминальной милиции МВД КР.

Начальник СБНОН МВД КР полковник милиции Матмусаев Бакыт Аманович, в порядке укрепления, назначен начальником ГУВД Бишкека.

Начальник РУВД Октябрьского района г. Бишкек полковник милиции Султанов Уланбек Алымбаевич, назначен начальником СБНОН МВД КР.

Начальник Ала-Букинского РОВД Джалал-Абадской области полковник милиции Ормонов Замирбек Токтоназарович, назначен начальником Токтогульского РОВД Джалал-Абадской области.

Начальник Токтогульского РОВД Джалал-Абадской области полковник милиции Сулайманов Райымбек Атаханович назначен начальником Ала-Букинского РОВД Джалал-Абадской области.

Кроме этого, по итогам проведенного конкурса на замещение должностей начальствующего состава МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Абитов Женишбек Эсеналиевич назначен начальником УВД Ошской области, полковник милиции Осконбаев Конокбай Джумашевич назначен начальником Службы внутренних расследований МВД КР, подполковник милиции Бурканов Нурланбек Орозматович назначен начальником ОВД г. Баткен, подполковник милиции Мырзамамытов Айылчы Асанович назначен начальником Аксыйского РОВД Джалал-Абадской области.