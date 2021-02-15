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Пентагон признал наличие материалов внеземного происхождения

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- Виктория Гунгер
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Пентагон признал наличие материалов внеземного происхождения (из разбившегося НЛО), которые изучаются, пишет The Sun.

Кроме этого признано, что часть фотографий (черно-белых) показанных на видео, были сделаны на борту USS Trepang SSN 674 в марте 1971 года и никак не были изменены.

Пентагон показал, что он получил и проверил обломки неопознанных летающих объектов, которые потерпели крушение на земле, согласно многочисленным страницам, рассекреченным в письме о свободе информации, опубликованном в СМИ.

Согласно сообщению в The Sun, запрос Энтони Брагалии по закону о свободе информации в Управлении военной разведки (DIA), в котором запрашивались детали всего материала об НЛО, был одобрен для публичного опубликования. Брагалия поделился информацией со СМИ. В документах говорится, что Министерство обороны США провело испытания материала, который был собран из обломков, предположительно не с Земли.

Открытие развитой жизни за пределами нашей планеты было бы одним из величайших открытий для человечества и буквально изменило бы то, как мы смотрим на себя и нашу вселенную.

Я недавно взял интервью у Луиса "Луэ" Элизондо, друга и бывшего директора Advanced Aerospace Threat Identification Program (ATTIP), секретного подразделения Пентагона, изучающего НЛО. Элизондо обсудил недавние необъяснимые встречи между американскими военными и НЛО на шоу Сары Картер. Он отметил, что министерство обороны проводит исследование тайн того, что сейчас чаще называют неопознанным воздушным феноменом или UAP. Он также обсудил интересы других стран, в том числе недавние признания высокопоставленных российских военных, которые говорят, что Москва изучает то же явление и что есть опасения, что эти корабли заинтересованы в ядерном потенциале нашей Земли.

Он написал: "Сюда могут входить физические обломки, обнаруженные персоналом Министерства обороны в виде остатков, обломков, оторвавшихся материалов или разбившихся материалов с UAPS [неопознанное воздушное явление] или неопознанных летающих объектов".

В ответе, переданном The Sun, DIA опубликовало 154 страницы результатов испытаний. Они включают отчеты о загадочном "запоминающем" металле под названием нитинол, который запоминает свою первоначальную форму в сложенном виде.


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URL: https://www.vb.kg/397352
Теги:
наука, Россия, США, астрология, Кыргызстан
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