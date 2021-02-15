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В День Валентина мэрия и милиция проинспектировали гостиницы в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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В ночь с 14 на 15 февраля специалисты Ленинского акимиата совместно с сотрудниками РУВД и УПСМ провели ночной рейд для проверки гостиниц. Мероприятие проводилось в рамках работы по ликвидации притонов и обеспечению общественного правопорядка на территории района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"С 20 часов вечера до полуночи мы инспектировали гостевые дома на улицах Кулиева, Павлова, Рыскулова и пр. Чуй, каких-либо нарушений спецгруппа не выявила", - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мэрия напоминает, что согласно статье 167 уголовного кодекса КР организация или содержание притонов для занятия проституцией либо сводничество для разврата, либо сутенерства, - наказываются штрафом V категории или лишением свободы I категории. Те же деяния, совершенные с использованием лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста, - наказываются штрафом VI категории либо лишением свободы II категории.


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URL: https://www.vb.kg/397357
Теги:
мэрия, проституция, рейд, Бишкек
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