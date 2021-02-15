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В связи с неоднозначной реакцией. ГКНБ прокомментировал приговор Матраимову

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- Оксана Гут
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В случае обнаружения имущества Райымбека Матраимова за рубежом следствие по досудебному производству будет продолжено. Об этом заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

В связи с неоднозначной реакцией на приговор Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении Р. Матраимова, в дополнение к пояснениям соответствующих структур, ГКНБ посчитало необходимым довести до общественности следующее:

ГКНБ продолжается следствие по уголовному делу, связанному с выводом Айеркена Саймаити из Кыргызской Республики через различные банки более 700 миллионов долларов США. В связи с неоднократными публикациями в СМИ данных о наличии за границей дорогостоящего недвижимого имущества, принадлежащего Райымбеку Матраимову и его причастности к выводу А. Саймаити указанных денежных средств.

"Так, в рамках расследуемого уголовного дела в Турецкую Республику, Эмират Дубай, Республику Украина и Российскую Федерацию были направлены международные ходатайства об оказании правовой помощи. Следует отметить, что при получении ответов о наличии у него имущества, следствие по досудебному производству будет продолжено, наложен арест на данное имущество, а действиям Р. Матраимова будет дана юридическая оценка", - утверждают в ГКНБ.

Напомним, 11 февраля Первомайским районным судом г. Бишкек был вынесен приговор в отношении Райымбека Матраимова, которым он был признан виновным в совершении коррупции. При этом арест на его недвижимое имущество отменен и было назначено наказание в виде штрафа 5 категории, предусмотренное соглашением о сотрудничестве.

"Суд не имел права назначать наказание и конфисковать имущество, не предусмотренное соглашением о сотрудничестве", - объясняют в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/397366
Теги:
ГКНБ, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Райымбек Матраимов, конфискация имущества, Айеркен Саймаити
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