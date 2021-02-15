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Джумабеков: У Сооронбая Жээнбекова есть недостатки как у любого человека

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- Оксана Гут
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У экс-президента Сооронбая Жээнбекова есть недостатки как у любого человека. Об этом в интервью super.kg сказал экс-спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков.

Журналисты задали ему вопрос о том, может ли он назвать главный недостаток бывшего президента. На что Джумабеков сначала уточнил: "Это недостаток общий за 3 года или за 4-5 октября?".

"У него тоже есть недостатки, он же человек. Но он не совершал преступления против страны. Недостаток... может в том, что он не прислушался к обращениям народа", - ответил экс-спикер.

Напомним, летом 2020 года в интервью журналистам Дастан Джумабеков будучи еще спикером ЖК не смог ответить на аналогичный вопрос про тогдашнего президента. Он сказал, что не видит у него недостатков.


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URL: https://www.vb.kg/397368
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Дастанбек Джумабеков, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент
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