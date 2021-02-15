Кыргызстанцев пригласили на Международную олимпиаду по русскому языку

Международная олимпиада по русскому языку для иностранных граждан, уже семнадцатая по счету, открывается в онлайн-формате. Об этом сообщили во Всемирной ассоциации выпускников российских вузов.

Площадкой олимпиады станет портал "Образование на русском". Там же все желающие смогут прослушать вебинары, где им расскажут о порядке проведения этого состязания.

Зарегистрироваться необходимо до 10 марта. Каждый участник получает задания отборочного турнира в своём личном кабинете на упомянутом портале. Оттуда нужно отправлять и решение конкурсных задач. В следующий тур состязания пройдут те, кто набрал наибольшее количество баллов. Среди них двести старшеклассников из-за рубежа, полторы сотни иностранцев, которые занимаются на подготовительных факультетах российских вузов. Также к ним присоединятся 150 иностранных студентов российских вузов, пятьдесят молодых учёных и сто выпускников российских и советских высших учебных заведений.

Победители олимпиады получат различные призы. Так, 10 старшеклассников зарубежных школ – стипендию имени В. Костомарова при дальнейшем обучении в Институте Пушкина по программам высшего образования (полный срок обучения), 10 слушателей подготовительных факультетов российских образовательных организаций высшего образования – сертификат подготовительного факультета Института Пушкина, 10 иностранных студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры – сертификат на бесплатное обучение в Летней школе Института Пушкина (онлайн-программа), 10 молодых ученых-русистов – годовую подписку на электронную версию журнала "Русский язык за рубежом", 10 выпускников российских и советских вузов, работающих в различных отраслях экономики зарубежных стран, – сертификат на бесплатное прохождение тестирования по РКИ (Русский язык как иностранный) Института Пушкина.

Олимпиада проводится по нескольким конкурсным направлениям: "Русский - язык образования", "Русский - язык профессии и карьеры" и "Русский - язык науки".

Миссия Всемирной ассоциации выпускников российских вузов названо укрепление позиций русского языка и культуры за рубежом, повышение конкурентоспособности российских вузов как международных научно-образовательных центров за счет формирования положительного имиджа российского образования в мировом образовательном рынке. Ассоциация развивает контакты с выпускниками российских (советских) вузов и реализует совместные проекты, проводит мероприятия по укреплению межгосударственного сотрудничества, повышения эффективности научных, экономических и культурных связей, обменов в области образования и спорта.

В эту ассоциацию входят и кыргызстанцы-выпускники российских вузов. А граждане республики и ранее принимали участие в Международной олимпиаде по русскому языку для иностранных граждан.