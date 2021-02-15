Буржуев: В КР мы ищем семьи пограничников, принявших первый бой 22 июня

Председатель ветеранской организации пограничной службы ГКНБ Кыргызстана полковник запаса Чолпонбек Буржуев редакции VB.KG рассказал о начале старта Международного конкурса на лучшую организацию ветеранов пограничной службы государств участников СНГ "Вклад пограничников в завоевание Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и разгром милитаристской Японии".

Конкурс объявил Совет командующих Пограничными войсками государств участников стран СНГ. Будет проводиться до марта 2022 года.

- Мы приглашаем к участию все региональные общественные организации пограничников, локальных войн и конфликтов, граждан Кыргызстана и других государств. Цель - выявить лучшие организации ветеранов пограничной службы государств- участников СНГ, оценить их деятельности в области военно-патриотической работы, направленной на сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А также рассказать о вкладе пограничников в завоевание Победы. А конкурс - это противодействие попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с героизмом, проявленным в годы войны советским народом, и в частности нашими земляками, – пояснил Буржуев.

По его словам, они неспроста ставят задачей сбор и публикацию материалов о пограничниках, а также поиск участников первых боев на государственной границе и подготовка воспоминаний о них, уточнение данных о подразделениях, формировавшихся для фронта из числа пограничников, и их боевом пути. Поскольку важно сохранить это наследие, ведь многие ветераны-пограничники, к сожалению, умерли, но в их семьях хранятся уникальные воспоминания, фотографии, которые должны остаться в истории Кыргызстана.

Также ветераны-пограничники надеются, что к аналитике материалов подключатся ученые, исследователи, а участники локальных войн и конфликтов посодействуют в организации акций и мероприятий.

- Знаете, ведь у нас в Кыргызстане никто и не знает кто из пограничников-земляков принял первый бой на границе 22 июня. Мы надеемся, что мы сможем найти и информацию о таких героях, а также семьи героев-пограничников – участников Великой Отечественной войны. А еще попытаемся напомнить, что в Кыргызстане есть именные пограничные заставы. Вот туда мы тоже отправимся. Может где-то памятники надо отремонтировать, может еще какая помощь нужна. Хотелось бы чтобы кыргызстанцы вспомнили и взяли шефство и над пограничными заставами, как это было раньше, – продолжил рассказ Чолпонбек Буржуев.

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратилось за помощью к поисковику-исследователю, полковнику запаса Андрею Мурылеву, который является хранителем истории Ташкентского общевойскового училища. Он исследует биографии всех выпускников, начиная с первого выпуска, еще с 20-х годов прошлого века.. Среди тех кто воевал с фашистами уже 22 июня были и выпускники этого училища, которое в свое время готовила военные кадры для всего Туркестанского края, в том числе и из Киргизской ССР.

Исследование биографии легендарного нашего пограничника Дженчураева интересно тем, что каждый факт биографии перепроверялся запросами и подтверждался документами. И это заслуга Андрея Мурылева и его коллег-исследователей.

- Мы собираем истории наших однокашников, и рады что наш труд может быть полезен. И в свою очередь будем благодарны, если кыргызстанцы смогут нам передать информацию о своих родных, которые когда-то проходили службу в Ташкентском общевойсковом училище. Это могли быть командирские курсы, или какое-то другое название. Мы все перепроверим и поможем разобраться с биографиями, – поясняет Андрей Мурылев.

Как пояснил Андрей Мурылев в исследовании биографии Джаманкула Дженчураева используются материалы исследователей Владимира Тылец и Александра Слободянюка.

Представляем вас отрывок из насыщенной биографии нашего героя Джаманкула Дженчураева, которая касается его службы к началу Великой Отечественной войны:

Подполковник, Дженчураев Джаманкул (Жаманкул) Дженчураевич родился в декабре 1907 года в селе Талды-Булак (Чуйская область). Из крестьян. Образование 7 классов. Сразу после призыва в РККА, в сентябре 1927 г. был направлен на обучение в военную школу в г. Ташкент (Узбекская ССР (УзССР), Средне-Азиатский военный округ (САВО). По окончании проходил службу в погранвойсках.

В 1927-1929 годы учился в Объединенной Среднеазиатской военной школе имени В. И. Ленина на кавалерийском отделении, в это время неоднократно участвовал в операциях по ликвидации басмаческих банд.

С 1930 года - командир взвода в войсках ОГПУ 68-го оперативного дивизиона, на юге Киргизии и Казахстане, и в 79 краснознаменном кавалерийском полку в Таджикистане.

Член ВЛКСМ с 1921 года. В 1931 году становится членом ВКП(б).

1931-1933 годы Дженчураев Д. участвует в Кара-Кумских и Мангышлакских операциях против банд басмачей, а с 1934 по 1940 год служит в Казахстане на заставах 49-го и Краснознаменного Бахтинского погранотрядах.

22 июня 1941 года война застала Джаманкула на польской границе (застава севернее Бреста). Пограничники под командованием Дженчураева Д. с боями отступали до самой Москвы. Обороняли Москву и отсюда же начали историческое наступление.

2 декабря 1941 года рота пограничников под командованием капитана Дженчураева перекрыла Можайское шоссе близ станции Голицино. Им противостоял ударный 478 мотопехотный полк вермахта в количестве 3000 человек с танками и орудиями. В результате дерзко проведенной операции у посёлка Юшково пограничниками было убито 150 гитлеровцев, 250 ранено, уничтожено и захвачено 15 орудий, 19 танков и много военного снаряжений. Потери со стороны пограничников составило 11 человек. Документы об этой боевой операции хранятся в музеях Министерства Госбезопасности городов Москвы и Голицино.

4 декабря 1941 г. Приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря 1941 года Указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задание и доблестное мужество он был награждён орденом "Боевого Красного Знамени". В том же трудном 1941 году он был награждён орденом "Красная Звезда"[1] и медалью "За отвагу"[1].[2] Выйдя в отставку, подполковник Дженчураев написал и издал более десяти книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: "По следам басмачей", "Фронтовые записки пограничника", "Из кууп", "Конец волчьей стаи", "Чалгынчылар", "Ыйык чектин сакчылары", "Следы в барханах" и др., которые неоднократно переиздавались.

Скоропостижно скончался 2 ноября 1990 г. в отделении спецполиклиники г. Фрунзе, где находился на профилактическом лечении. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище Бишкека.