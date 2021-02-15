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Сабырбек Джумабеков победил в номинации "Ученый года - 2020"

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Отборочный Комитет International Achievements Research Center со штаб-квартирой в Чикаго (Центр исследования международных достижений) провел исследования методами контент-анализа ведущих научных интернет-изданий, мониторинга научно-популярной прессы, рекомендаций представителей академических кругов и отдельных ученых. Конкурс открыт для ученых, инженеров, исследователей и новаторов со всего мира. Каждый, кто имеет значительные научные достижения, имеет право подать заявку на участие (то есть приветствуется и самовыдвижение). Экспертами и партнерами International Achievements Research Center выступают авторитетные представители из разных регионов мира:

Учитывая вклад академика Сабырбека Джумабекова в фундаментальные и прикладные исследования в области клинической и экспериментальной травматологии и ортопедии; количество публикаций и полученных патентов; влияние цитирования; наставничество при оформлении докторских и кандидатских диссертаций; участие в научных конференциях и проектах; лидерство в научных кругах; полученные национальные и международные награды - Сабырбек Артисбекович признан победителем в номинации "Ученый года - 2020" в области травматологии и ортопедии.

По итогам конкурса победителю выданы международный сертификат о признании (диплом) и эмблема организации.

Пресс-центр Минздрава


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URL: https://www.vb.kg/397387
Теги:
конкурс, Кыргызстан, Сабырбек Джумабеков
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