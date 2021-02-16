В Екатеринбурге кыргызстанец убил знакомую из-за денег

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали ранее объявленного гражданина Кыргызстана. Его подозревают в убийстве 26-летней молодой женщины.

Как сообщается в СМИ, тело жертвы с перерезанным горлом было обнаружено на прошлой неделе в одной из квартир. Полицейские стали устанавливать круг общения погибшей, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось выйти на подозреваемого.

Через несколько дней было установлено его местонахождение. Он скрывался на съемной квартире. Была разработана и затем успешно реализована операция по задержанию этого человека.

Им оказался уроженец Кыргызстана, как выяснилось, ранее уже был судим за хранение наркотиков. Свою вину он отрицать не стал. И признался, что убил свою знакомую, 26-летнюю гражданку Туркменистана, из-за денег.

В отношении кыргызстанца возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Сейчас его также проверяют на возможность совершения других преступлений.