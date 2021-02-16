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В Москве на помощь мигрантам и их детям пришла церковь

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- Евгений Денисенко
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Значительно расширить свою помощь приезжим планирует в наступившем году Фонд помощи мигрантам "Рядом дом", созданный Русской православной церковью (РПЦ). Под свою опеку он берет и детей приезжих, для которых собирается открыть детсад.

Цель этого центра и одноименного благотворительного фонда, как заявлено, - "дать возможность беженцам и мигрантам обрести нормальную жизнь в русском обществе, получить образование детям и поддержку семьи в сложный жизненный период".

По словам руководителя Центр помощи мигрантам "Рядом дом" священника Дионисия Гришкова, были поставлены задачи "организовать помощь людям, которые зачастую не по своей воле оказались в нашей стране и встречаются здесь с бедами и нуждами, не имея тех же, что и граждане, возможностей помочь себе": "Часто люди, приезжающие сюда с семьей на работу, оказываются в безвыходных условиях: погибает кормилец семьи, мать с детьми бросает муж, не выплачивается зарплата и семья оказывается на улице, без возможности податься куда-либо в чужой стране. В этих жизненных ситуациях, когда других бы признали жертвой и выказали сочувствие, иностранцы остаются "понаехавшими" и чужими".

Первый проект фонда был инициирован в 2018 году. Это была бесплатная школа русского языка для детей мигрантов. Первоначально занятия там проводились раз в неделю, теперь три раза в неделю для шести групп и по шести направлениям.

Вторым, уже в следующем году, стал проект "Медицинский кабинет". При поддержке Федерального агентства по делам национальностей удалось оплатить несколько дорогостоящих операций для мигрантов, и теперь три-четыре раза в месяц делаются плановые операции на регулярной основе.

Системную гуманитарную помощь мигрантам фонд "Рядом дом" развернул в период пандемии. И начал регулярно раздавать нуждающимся приезжим продуктовые наборы, в дальнейшем также - вещи и лекарства.

По словам Дионисия Гришкова, теперь планируется также "организовать бесплатный детский сад для детей мигрантов и оказывать помощь иностранцам с жильем - снимать жилье для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию".


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URL: https://www.vb.kg/397392
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