В Екатеринбурге кыргызстанец напал с ножом на сестру

В Екатеринбурге взят под стражу молодой уроженец Кыргызстана. Он напал на свою сестру и нанес ей ранение.

Инцидент, по данным правоохранительных органов, произошел днем на съемной квартире, где проживали мигранты из Кыргызстана. Между братом и сестрой возникла ссора на бытовой почве. В пылу разбирательства мужчина схватил нож и ударил им женщину в грудную клетку.

Соседи вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизнь вне опасности. А нападавшего на нее задержали, он признался в содеянном.

Установлено, что оба находились на территории России незаконно. Вероятнее всего, как отмечается, женщина после выписки из больницы будет депортирована, а ее брата ждет срок в российской колонии.