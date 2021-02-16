Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 101.80 - 102.97

В Екатеринбурге кыргызстанец напал с ножом на сестру

188  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Екатеринбурге взят под стражу молодой уроженец Кыргызстана. Он напал на свою сестру и нанес ей ранение.

Инцидент, по данным правоохранительных органов, произошел днем на съемной квартире, где проживали мигранты из Кыргызстана. Между братом и сестрой возникла ссора на бытовой почве. В пылу разбирательства мужчина схватил нож и ударил им женщину в грудную клетку.

Соседи вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизнь вне опасности. А нападавшего на нее задержали, он признался в содеянном.

Установлено, что оба находились на территории России незаконно. Вероятнее всего, как отмечается, женщина после выписки из больницы будет депортирована, а ее брата ждет срок в российской колонии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397393
Теги:
поножовщина, Россия, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  