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Скончалась Народная артистка Кыргызстана Жамал Сейдакматова

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- Мария Стрельцова
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Народная артистка Кыргызстана Жамал Сейдакматова умерла в 03.05 утра 16 февраля 2021 года от тяжёлой болезни. Об этом сообщает Департамент кинематографии.

Жамал Сейдакматова родилась 21.09.1939 году в селе Темировка на Иссык-Куле.

С 1957 года выступала на сцене Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова). Одна из ведущих артисток кыргызского театра.

В кино снималась на киностудии "Кыргызфильм" с 1958 года.

В 1989 году основала первый независимый кыргызский театр "Тунгуч", став его художественным руководителем.

Заслуги актрисы в искусстве Кыргызстана были высоко оценены государством: в 1970 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженная артистка Кыргызстана", в 1976 году было присвоено почетное звание "Народная артистка Кыргызстана". В 1986 году стала лауреатом Государственной премии Киргизской ССР им. Т.Сатылганова. В новое время Жамал Сейдакматова стала дважды орденоносцем: Кавалером ордена "Манас" третьей степени в 2003 году и второй степени в 2019 году.

Фильмография:

1958 - Далеко в горах - Зиягуль

1960 - Девушка Тянь-Шаня - Алтынай

1968 - Выстрел на перевале Караш - Хатша

1971 - Поклонись огню - Зайбыбы

1972 - У старой мельницы - Манасчи

1973 - Кнопка (короткометражный)

1973 - Водопад - Айнек

1974 - Улыбка на камне - Жамал

1975 - Дорога в Кара - Кийик - Шакен

1976 - Сыпайчи - Сыпайчи

1977 - Улан - Фатима

1978 - Как пишется слово Солнце (другое название - "Анамат") - Аманат, певица

1979 - Ранние журавли - эпизод

1980 - Золотая осень - сестра Мурата

1980 - Деревенская мозаика, короткометражный - Гюльсун

1980 - Весенние каникулы - Байтекова

1984 - Потомок белого барса - Бегаим

1985 - Волны умирают на берегу

1989 - Заговор - Айын

1989 - Долина предков - Зуура

2014 - Курманжан Датка - Курманжан Датка в 90 лет

Редакция издания "Вечерний Бишкек" выражает соболезнования родным и близким Жамал Сейдакматовой.


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URL: https://www.vb.kg/397395
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