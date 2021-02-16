Кыргызские пограничники пресекли стройку вблизи условной линии госграницы

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что 14 февраля пограничный наряд Кыргызстана пресек попытки граждан Таджикистана посадить саженцы на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы в местности Уч села Паскы – Арык Баткенского района Баткенской области.

15 февраля кыргызские пограничники пресекли попытки проведения строительных работ вблизи условной линии кыргызско-таджикской госграницы.

Гражданин Таджикистана – житель села Сурх попытался возвести фундамент забора (установить опалубку) на неописанном участке кыргызско-таджикской госграницы в 10-ти метрах от условной линии границы напротив местности Мин-Орук Баткенского района Баткенской области Кыргызстана.

Незамедлительно состоялись встречи начальников пограничных застав, а затем глав сельских управ Сторон, в ходе которых кыргызская сторона потребовала прекратить любые хозяйственные работы на неописанном участке госграницы. Таджикская сторона первоначально отказалась выполнить эти требования.

Однако в это же время в местности Мин-Орук (КР) и Сурх (РТ) на приграничных территориях собрались около 25-30 граждан Кыргызстана и Таджикистана. Граждане Кыргызстана попытались посадить саженцы вблизи условной линии госграницы.

С целью недопущения эскалации конфликта Стороны приняли решение о прекращении строительных работ, и гражданин Таджикистана убрал опалубку.

В настоящее время на данном участке кыргызско-таджикской госграницы обстановка стабильная, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.