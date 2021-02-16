Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 101.80 - 102.97

Кыргызские пограничники пресекли стройку вблизи условной линии госграницы

195  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что 14 февраля пограничный наряд Кыргызстана пресек попытки граждан Таджикистана посадить саженцы на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы в местности Уч села Паскы – Арык Баткенского района Баткенской области.

15 февраля кыргызские пограничники пресекли попытки проведения строительных работ вблизи условной линии кыргызско-таджикской госграницы.

Гражданин Таджикистана – житель села Сурх попытался возвести фундамент забора (установить опалубку) на неописанном участке кыргызско-таджикской госграницы в 10-ти метрах от условной линии границы напротив местности Мин-Орук Баткенского района Баткенской области Кыргызстана.

Незамедлительно состоялись встречи начальников пограничных застав, а затем глав сельских управ Сторон, в ходе которых кыргызская сторона потребовала прекратить любые хозяйственные работы на неописанном участке госграницы. Таджикская сторона первоначально отказалась выполнить эти требования.

Однако в это же время в местности Мин-Орук (КР) и Сурх (РТ) на приграничных территориях собрались около 25-30 граждан Кыргызстана и Таджикистана. Граждане Кыргызстана попытались посадить саженцы вблизи условной линии госграницы.

С целью недопущения эскалации конфликта Стороны приняли решение о прекращении строительных работ, и гражданин Таджикистана убрал опалубку.

В настоящее время на данном участке кыргызско-таджикской госграницы обстановка стабильная, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397397
Теги:
граница, Таджикистан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  