В Чуйской области грабитель проник в дом и угрожал ножом детям

В Чуйской области задержан подозреваемый в совершении грабежа. По данным ГУВД Чуйской области, злоумышленник проник в дом, когда взрослых не было дома, и угрожая ножом детям, потребовал показать где взрослые хранят деньги.

"В ОВД Панфиловского района поступило сообщение по факту разбойного нападения. На место сразу же был осуществлён выезд следственно-оперативной группы ОВД района, где по приезду было установлено, что 11 февраля 2021 года примерно в 14:00 часов в г.Каинды неизвестный мужчина в медицинской маске проник в дом местной жительницы, где в это время находились четверо несовершеннолетних детей. Злоумышленник, угрожая ножом 11-летней девочке, потребовал показать где хранятся деньги и ценные вещи. Далее, заметив в одной из комнат кошелек, забрал оттуда деньги, после чего скрылся. Высинилось, что на момент происшествия хозяйка дома отлучалась на неопределенное время по семейным делам. Злоумышленник воспользовался отсутствием взрослых", - говорится в сообщении ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, ОВД Панфиловского района начало досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного ст.202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Панфиловского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления установлен и задержан 27-летний Г.А.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС.