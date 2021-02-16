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Почему Курсан Асанов под арестом, а Омурбек Суваналиев в правительстве?

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- Оксана Гут
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6 октября генерал-майор милиции Курсан Асанов не занимал пост главы МВД самолично. Исполнять обязанности министра внутренних дел - коменданта города Бишкек его направил тогдашний и.о. секретаря Совета безопасности КР Омурбек Суваналиев.

Соответствующий документ с подписью Суваналиева опубликовала в соцсетях юрист Таалайгуль Токтакунова.

"Учитывая складывающуюся общественно-политическую ситуацию, в целях недопущения роста напряженности в обществе, содействия стабильности, гражданскому миру, согласию, обеспечению общественной безопасности и порядка, во исполнение ранее принятых решений, а также в связи с необеспечением принципов единоначалия в руководстве МВД КР", - объяснил тогда в письме необходимость временного назначения Курсана Асанова Суваналиев.

Теперь, напомним, что бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов был задержан и помещен под арест по обвинению в захвате здания МВД 6 октября. А накануне стало известно, что Омурбек Суваналиев назначен полномочным представителем правительства в Баткенской области. Двойные стандарты? Или все же власти, или правоохранительные органы не знали об инициативе и.о. секретаря Совбеза?

"Друзья нужен совет, нужно срочно найти ответ на вопрос. Дети генерала Курсана Асанова у меня спрашивают: "Эже, почему дядька который направлял нашего отца в МВД назначен Губернатором, а наш папа в тюрьме", - подписала пост с документом адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Интересно, найдется ли ответ на этот логичный, казалось бы, вопрос у гособвинения.


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URL: https://www.vb.kg/397403
Теги:
задержание, закон, митинг, назначение, правительство, уголовная ответственность, Кыргызстан, совбез, Курсан Асанов, Омурбек Суваналиев, МВД
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Комментарии
Жаныш
16.02.2021, 13:24

К. Асанов должен ответить за коасный пакет

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Адам
16.02.2021, 14:17

Потому что этот дядька никто, он популист, хвастунишка и временщик, а ваш папа волчара, классический оборотень, у них общее одно хвастовство и пиар. Конечно жалко детей, но сытое детство было у вас и у таких, как вы деток коррупционеров, все просто... вы сыты откормлены, папа здоров как бык, потерпите, может выскочит.

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Назым
16.02.2021, 15:13

Потому что дядька по имени курсан еще по атамбаеву не ответил. А вы, дети дядьки курсана, сначала научитесь вести себя в обществе. А то совсем офигели. Ваша мать тетька, которая присвоила 5 миллинов долларов у иностранца , плохо вас воспитала.

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