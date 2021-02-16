Убийство подростка-дзюдоиста в Туркмении обрастает новыми подробностями

В Ахалском велаяте 14-летнего дзюдоиста Сулеймана Турсунбаева избили до смерти после отказа проиграть бой курсанту МВД на соревнованиях, сообщает Turkmen.news.

Дзюдоист был избит в начале февраля после того, как занял первое место на соревнованиях в Бахардене в своей весовой категории. По словам источников, перед финальным боем Турсунбаева попросили проиграть курсанту высшего учебного заведения МВД Туркменистана, но он не стал этого делать. Сразу после мероприятия его тренера избили, а спортсмена увезли в неизвестном направлении и бросили подростка на улице умирать.

Случайные прохожие вызвали "скорую". Юношу доставили в одну из столичных больниц, однако врачи отказали в помощи Сулейману, посоветовав сопровождающим везти его в больницу по месту жительства, за 500 с лишним километров – в Куняургенчский этрап Дашогузского велаята. Подростка увезли из столицы, доставили в районную больницу.

Сулейман Турсунбаев умер "спустя несколько дней" после госпитализации, а его тело похоронили 5 февраля.

Как пишет Turkmen.news, министерство внутренних дел и генеральная прокуратура до сих пор не начали расследование убийства 14-летнего Сулеймана Турсунбаева.

В пятницу, 19 февраля, группа граждан Туркменистана, проживающих в США, планирует провести пикет перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке из-за жестокого убийства в Туркменистане 14-летнего борца Сулеймана Турсунбаева.

Организатор предстоящего пикета в ООН Ольга Чарыева заявила в беседе с turkmen.news, что соотечественники будут требовать от властей Туркменистана объективного расследования этого жуткого убийства и справедливого суда над виновными.

"Мы не хотим, чтобы это преступление повесили на случайного человека под давлением и под угрозами, как это часто бывает, - сказала О. Чарыева. – Мы требуем выяснить, кто был тем соперником Сулеймана, какое отношение он имеет к тем, кто так жестоко расправился с подростком, кто стоял за ним".

После публикации материала о Сулеймане Турсунбаеве редакция turkmen.news получила анонимное сообщение, что соперником юноши был родственник жены Сердара Бердымухамедова. Подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем. Тот же источник сообщил, что прокуратуре дано указание не расследовать убийство, потому что Сулейман якобы неудачно упал, и ничего серьезного с ним не произошло.

"У мальчика были отбиты печень и почки, он умирал в страшных муках, а ашхабадским врачам звонили и угрожали, чтобы те под любым предлогом не принимали Сулеймана ", - заявил источник.

Он добавил, что куняургенческие врачи собирались было выдать заключение, что причиной смерти стало кровотечение и что у него имелось такое заболевание - "носовое кровотечение" (хотя такого заболевания нет). Но они не успели этого сделать, так как кадры из больницы уже попали в интернет.

О том, что у ребенка были серьезные травмы, сказала и мать Сулеймана в видеообращении на имя Гурбангулы Бердымухамедова.

"Нашего сына избила группа людей, до него невозможно было дотронуться, он говорил, что у него болит все тело, - сообщают родители Сулеймана. – Они превратили его печень в месиво, у него был треснут череп".

Пока материал готовился к публикации, сообщили в Turkmen.news, стало известно, что мать Сулеймана Зияду Ходжакову утром увезли в Ашхабад. Кто это был, пока неизвестно, женщина домой до сих пор не вернулась.