Асанбеков: Невозможно за короткий срок "родить" идеальную Конституцию КР

Невозможно за такой короткий срок "родить" идеальный документ, тем более Основной закон страны. Поэтому доработка некоторых статей Конституции может быть продолжена и после ее принятия на референдуме. Таким мнением с VB.KG поделился политик, лидер партии "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков.

По его словам, конституционная реформа, безусловна, требует много времени. Но сегодня срочность изменения Основного закона страны объясняется деморализацией института власти.

"По старой системе уже невозможно было работать. Вы сами видите отношение к депутатам. Соответственно, мы вынуждены в таком скорейшем варианте принимать. Да, проект Конституции не доработан. Сейчас Конституционное совещание еще будет исправлять юридические моменты, чтобы потом не было казусов при введении закона в действие. Но я думаю, что даже после принятия Основного закона новый парламент будет некоторые статьи менять, это требование времени. Конституционная реформа должна продолжаться. Ведь мы живем не во имя Конституции, а Конституция должна работать во имя общества и государства", - высказался Асанбеков.

Политик отметил, что сегодня в Кыргызстане очень сложная политическая ситуация, само укрепление власти проходит тяжело. Чтобы снизить накал до проведения парламентских выборов и принятия новой Конституции, власти пошли на вынужденный, но оправданный шаг по реструктуризации правительства.

"Сокращение ведомств и министерств было необходимо для сокращения бюрократии и ускорения принятия решений. Реструктуризация требовалась давно, но у многих не хватало политической воли. Такой шаг, безусловно, не многим нравится, потому что люди давно были вовлечены в эту систему - структуру власти. Ее изменение - это хорошее намерение", - уверен Темирбек Асанбеков.

В то же время, он не смог назвать нынешнюю кадровую политику "идеальной".

"Я думаю, здесь некоторые персоны идут в качестве политического компромисса", - заключил политик.