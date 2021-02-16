Выходцы из Кыргызстана намерены активней участвовать в жизни России

Уроженцы Кыргызстана, имеющие гражданство России, стремятся активней участвовать в ее общественно-политической, экономической и культурной жизни. Это оказалось бы на пользу и развитию многостороннего кыргызско-российского сотрудничества, считает президент Общероссийского кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

"Сегодня в России проживает около миллиона наших соотечественников, получивших еще со времен распада СССР ее гражданство. Они рассредоточены по всем регионам страны, на местах действуют их диаспоральные общественные организации. Кыргызстанцы-россияне представлены в различных сферах –образовании, здравоохранении, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, бизнесе и так далее. Их успешной интеграции в российское общество способствовали и способствуют общие традиции, унаследованные с советских времен, уходящие корнями в совместную историю, знание русского языка, а в последние годы – еще и членство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Потенциал кыргызской диаспоры здесь все больше укрепляется, он востребован и России, и в Кыргызстане" - говорит Кожоев.

"Дети наших соотечественников в России также связывают свое будущее с обеими странами, - продолжает он. – И мы в нашем конгрессе видим необходимым помочь им определиться с жизненным выбором, с самореализацией, профессиональной специализацией, трудоустройством, отвечающим их устремлениям. Уже сегодня многие, крепко встав на ноги в России, помогают и своей малой родине, вкладывают средства в обновление инфраструктуры населенных пунктов Кыргызстана, содействуют налаживанию деловых контактов между российскими и кыргызскими предпринимателями. Такое движение также надо всемерно поддерживать".

Именно поэтому в Общероссийском кыргызском конгрессе, по словам его руководителя, считают важной усилить работу на обоих направлениях. С тем, чтобы соотечественники в России, сохраняя свою национальную идентичность, успешно интегрировались в различные сферы российской жизни.

"Российская сторона предоставляет сегодня для этого хорошие возможности, - отмечает Кубанычбек Кожоев. – Руководство страны уделяет большое внимание реализации национальной политики, отвечающей интересам всего многонационального народа России. Что касается нашего конгресса, то его отделения образованы уже более чем в 80 российских регионах. Налаживаются и укрепляются контакты с властями на всех уровнях – от местного до федерального. Мы взаимодействуем с Общественной палатой России, Ассамблеей народов России, различными государственными и неправительственными структурами, волонтерским движением. Представители Общероссийского кыргызского конгресса приглашаются на различные мероприятия, конференции, круглые столы, где мы имеем возможность познакомить других с нашей национальной культурой, поделиться своими соображениями по тем или иным проблемам".

Сообразно возникающим задачам действуют и структуры самого ОКК, в том числе его Совет аксакалов, молодежное, предпринимательское, других подразделения. Обсудить планы действий на ближайшую и последующую перспективы предусматривается на предстоящем форуме конгресса. Он намечается на май, если, конечно, пандемия позволит. Речь пойдет, по словам Кубанычбека Кожоева, о дальнейшем сосредоточении кыргызстанцев-россиян как на внутрироссийской проблематике, так и на задачах поддержки Кыргызстана, о поиске для этого новых ресурсов, включая освоение тех или иных российских грантов.