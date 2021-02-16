Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 101.80 - 102.97

Кыргызстанки отправятся на Евразийский женский форум

240  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Третий Евразийский женский форум пройдет в октябре 2021 года в очном формате. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко.

Участие в этом форуме, как и в предыдущих двух, вновь примут и представительницы Кыргызстана. А в самой республике, как проинформировали на сайте МПА, в эти дни Форум женщин КР провел конференцию на тему "Современные социально-экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы". Мероприятие, состоявшееся в Жогорку Кенеше, собрало представительниц всех регионов Кыргызстана, депутатов, руководителей министерств и ведомств.

В ходе заседания были обсуждены приоритетные вопросы гендерной политики, развития женского предпринимательства, системы образования в условиях пандемии COVID-19, реформы здравоохранения и социального обеспечения.

Председатель Форума женщин Кыргызской Республики, депутат ЖК Айнуру Алтыбаева подчеркнула актуальность рассматриваемой темы. И отметила, что данный Форум является реально работающей площадкой по продвижению политического участия женщин и принятия социально значимых законов.

Что касается третьего Евразийского женского форума, то он пройдет 13–15 октября, как и предыдущие два – Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ. И будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности. По мнению Валентины Матвиенко, подобные форумы невозможно проводить полностью в режиме видеоконференции, так как важно личное общение участниц. Вместе с тем глава МПА СНГ допустила, что с некоторыми странами связь будет установлена в режиме видеоконференции.

При подготовке к этому событию особое внимание уделяется обеспечению санитарно-эпидемиологических мер. "Будет сделано все возможное, чтобы создать условия для безопасного проведения форума, сохранения его статуса, уровня, содержания", - заявила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что интерес к мероприятию в мире огромный, эта площадка показала свою востребованность и эффективность. "Мы не собираемся снижать высочайший уровень проведения форума", - сказала Матвиенко.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397416
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  