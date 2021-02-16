Кыргызстанки отправятся на Евразийский женский форум

Третий Евразийский женский форум пройдет в октябре 2021 года в очном формате. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко.

Участие в этом форуме, как и в предыдущих двух, вновь примут и представительницы Кыргызстана. А в самой республике, как проинформировали на сайте МПА, в эти дни Форум женщин КР провел конференцию на тему "Современные социально-экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы". Мероприятие, состоявшееся в Жогорку Кенеше, собрало представительниц всех регионов Кыргызстана, депутатов, руководителей министерств и ведомств.

В ходе заседания были обсуждены приоритетные вопросы гендерной политики, развития женского предпринимательства, системы образования в условиях пандемии COVID-19, реформы здравоохранения и социального обеспечения.

Председатель Форума женщин Кыргызской Республики, депутат ЖК Айнуру Алтыбаева подчеркнула актуальность рассматриваемой темы. И отметила, что данный Форум является реально работающей площадкой по продвижению политического участия женщин и принятия социально значимых законов.

Что касается третьего Евразийского женского форума, то он пройдет 13–15 октября, как и предыдущие два – Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ. И будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности. По мнению Валентины Матвиенко, подобные форумы невозможно проводить полностью в режиме видеоконференции, так как важно личное общение участниц. Вместе с тем глава МПА СНГ допустила, что с некоторыми странами связь будет установлена в режиме видеоконференции.

При подготовке к этому событию особое внимание уделяется обеспечению санитарно-эпидемиологических мер. "Будет сделано все возможное, чтобы создать условия для безопасного проведения форума, сохранения его статуса, уровня, содержания", - заявила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что интерес к мероприятию в мире огромный, эта площадка показала свою востребованность и эффективность. "Мы не собираемся снижать высочайший уровень проведения форума", - сказала Матвиенко.