Выдан первый сертификат GMP ЕАЭС отечественному производителю лекарств

Выдан первый сертификат GMP ЕАЭС отечественному производителю лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Сертификат выдан на основании проведенной фармацевтической инспекции Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий производителю лекарственных средств ОсОО "Идеал-фарм".

"ОсОО "Идеал-фарм" являясь производителем лекарственного средства "Спирт медицинский 75% и 95%, раствор для наружного применения", одними из первых в Республике внедрили на производстве международный стандарт надлежащей производственной практики ЕАЭС, подтверждением чему стал полученный сертификат", - отмечают в ведомстве.

В соответствии с правом ЕАЭС сертификат GMP ЕАЭС признается уполномоченными органами стран ЕАЭС при государственной регистрации лекарственных препаратов и дает возможность выхода как на рынок ЕАЭС так и других стран.

Справочно:

Сертификат GMP – документ, подтверждающий соответствие производственного процесса на предприятии стандарту GMP, который устанавливает особые требования к производственному процессу, чистоте производственных помещений, качеству сырья и методам контроля качества выпускаемой продукции.