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Выдан первый сертификат GMP ЕАЭС отечественному производителю лекарств

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- Оксана Гут
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Выдан первый сертификат GMP ЕАЭС отечественному производителю лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Сертификат выдан на основании проведенной фармацевтической инспекции Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий производителю лекарственных средств ОсОО "Идеал-фарм".

"ОсОО "Идеал-фарм" являясь производителем лекарственного средства "Спирт медицинский 75% и 95%, раствор для наружного применения", одними из первых в Республике внедрили на производстве международный стандарт надлежащей производственной практики ЕАЭС, подтверждением чему стал полученный сертификат", - отмечают в ведомстве.

В соответствии с правом ЕАЭС сертификат GMP ЕАЭС признается уполномоченными органами стран ЕАЭС при государственной регистрации лекарственных препаратов и дает возможность выхода как на рынок ЕАЭС так и других стран.

Справочно:

Сертификат GMP – документ, подтверждающий соответствие производственного процесса на предприятии стандарту GMP, который устанавливает особые требования к производственному процессу, чистоте производственных помещений, качеству сырья и методам контроля качества выпускаемой продукции.


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URL: https://www.vb.kg/397417
Теги:
бизнес, лекарства, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан, Минздрав
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